Verdienter Heimsieg der SGA

Die SG Aulendorf gewinnt gegen den TSV Eschach II deutlich und verdient mit 3:0. Von Beginn an war die SGA hellwach und spielte engagiert nach vorne. Die erste Torchance für die Hausherren hatte David Miller der allerdings am Gästetorhüter scheiterte. Nach einem schönen Zuspiel von David Noah Rimili erzielte Andreas Krenzler das 1:0 für die SG Aulendorf. Ebenfalls Andreas Krenzler war es dann der kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Unachtsamkeit in der Eschacher Abwehr zur Stelle war und die SGA mit 2:0 in Führung brachte. Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zum Halbzeitpfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichter Othmar Schuhwerk aus Warthausen.

In der zweiten Spielhälfte war die SGA bemüht etwas mehr Spielzüge in der Offensive zu zeigen. Dies gelang den Jungs mit zunehmender Spieldauer auch immer besser. David Noah Rimili vollendete einen dieser Spielzüge dann zum 3:0 Endstand als er einen Lupfer von Manuel Brühl über die Eschacher Abwehrkette souverän im Gästetor unterbrachte. In der Schlussviertelstunde der Begegnung hatten auch die Gäste noch ein zwei Einschussmöglichkeiten doch ein erneut sehr guter SGA Torhüter Kevin Schuldis hielt seinen Kasten sauber.