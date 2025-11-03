Verdienter Heimsieg der SG Waldkraut

Die SG Aulendorf verliert bei der SGM Waldburg Grünkraut trotz 1:0 Halbzeitführung noch mit 1:3.

Bei nasskaltem Novemberwetter entwickelte sich auf dem Sportplatz in Grünkraut ein kampfbetontes, aber faires Kreisliga A Duell. Die Gäste aus Aulendorf gingen in der 18.Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem schönen Steckpass schnappte sich Andreas Krenzler den Ball umspielte Torhüter Schindele und vollendete sicher. Diese etwas überraschende Führung gab der SG Aulendorf aber nicht die nötige Sicherheit im Spiel und die Gastgeber hatten bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Wolfgang Ebenhoch aus Bad Waldsee die eine oder andere hochkarätige Torchance. Es blieb aber bei der 1:0 Halbzeitführung für die SGA.

Was den Gastgebern vor der Halbzeitpause nicht gelang machten sie nach der Pause besser und Marius Müller staubte nach einem Freistoß zum 1:1 ab. In der 68.Minute fiel dann der 2:1 Führungstreffer. Einen herrlichen Pass vollendete Tobias Schuster sehenswert. In der Schlussphase versuchte die SGA nochmals alles um vielleicht doch noch ein Unentschieden zu erzielen. Doch die Chancen von Andreas Krenzler und Lukas Steinhauser führten nicht zum Torerfolg. Besser machte es in der Nachspielzeit Noel Müller für die SG Waldkraut und setzte mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. So feierten die SG Waldkraut am Ende einen verdienten Heimsieg.