Verdienter Heimsieg der Fortuna

Im Heimspiel gegen den TSV Berghülen entwickelte sich von Beginn an eine hart, umkämpfte und intensive Partie mit zahlreichen Zweikämpfen und Torchancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste zunächst in Führung: In der 30. Minute jagte J.Schmid den Ball nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld per Dropkick unhaltbar ins linke Kreuzeck – 0:1.

Die Antwort des SV Ballendorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später eroberte Flo in der gegnerischen Hälfte den Ball, Moritz spielte blitzschnell in die Tiefe auf Jannis, der im Eins-gegen-eins mit dem Keeper, eiskalt zum 1:1 einschob (32.). Und Ballendorf blieb am Drücker: Erneut war es Flo, der in der 33. Minute den Ball eroberte, sich mit einem starken Solo an vier Gegenspielern vorbeitankte und präzise ins linke Eck zur 2:1-Führung abschloss. Kurz vor der Pause stellte Flo nach einem Steilpass von Jannis sogar auf 3:1 (42.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ballendorf tonangebend. In der 63. Minute machte Flo seinen Hattrick perfekt: Nach starkem Antritt ließ er Verteidiger und Torhüter stehen und schob zum 4:1 ein.