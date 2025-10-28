Verdienter Heimsieg bei stürmischen Bedingungen

Die beste Gelegenheit hatten überraschend die Gäste: Nach einem ihrer wenigen Vorstöße musste Torwart Tobi Vitera einen flachen Schuss ins lange Eck von der Strafraumkante mit starker Parade abwehren.

Bei stürmischem Herbstwetter empfing die TSV Immenhausen II die SG Elbetal im letzten Spiel der Hinrunde auf dem Kunstrasenplatz. Von Beginn an bestimmte die TSV das Geschehen und hatte das Spiel weitgehend unter Kontrolle. Trotz zahlreicher Offensivaktionen fehlte im letzten Drittel jedoch häufig der entscheidende Impuls, sodass es zunächst bei ungefährlichen Abschlüssen blieb.

Kurz darauf hatte Hausmann aus rund 25 Metern die nächste gute Gelegenheit, doch Elbetals Torhüter Denis Wirch war in letzter Sekunde noch zur Stelle. Die anschließende Ecke fiel Rottstädt vor die Füße, dessen satter Schuss das Tor nur knapp verfehlte. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging es in die Pause – vor allem kurz vor dem Seitenwechsel wurden die Chancen für die TSV klarer.

In der 41. Minute fiel dann die verdiente Führung für Immenhausen: Nico Rottstädt fing einen zu kurz geratenen Befreiungsschlag per Kopf ab, Luca Marinho da Costa hob den Ball mit dem ersten Kontakt geschickt über die Abwehrkette und Marcel Hausmann vollendete ebenfalls mit dem ersten Kontakt über den herausstürmenden Keeper zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Elbetal kam nun besser ins Spiel, während die TSV gegen den starken Gegenwind ankämpfen musste – teils machte der Ball schon in der Luft ohne eine Berührung eine Kehrtwende. Dennoch blieb Immenhausen gefährlich: Wirch musste sich mehrfach bei Abschlüssen von da Costa und Ghasemi auszeichnen.

In der 71. Minute fiel schließlich das 2:0: Nach einem Einwurf der Gäste setzte die TSV erfolgreich nach und eroberte den Ball. Elbetal kann den folgenden Pass von da Costa nur unkontrolliert klären und der Ball kam zu Adrian Handel, der frei vor dem Tor keine Mühe hatte, zu vollenden.

Elbetal gab sich jedoch nicht geschlagen und kam rund zehn Minuten später zum Anschlusstreffer. Über die rechte Seite wurde der Ball in die Mitte gelegt, wo Ivan Turchynov für Yannik Mosebach im Rückraum ablegte. Dessen platzierter Schuss ins rechte untere Eck ließ Vitera keine Chance – 2:1.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Gastgeber verteidigten den knappen Vorsprung mit Einsatz und Cleverness bis zum Abpfiff.

Fazit: Immenhausen kontrollierte über weite Phasen das Spiel und kann mit dieser engagierten Leistung drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Mit diesem verdienten Heimsieg schaut Trainer Pascal Göhl auf eine gute Hinrunde zurück, nach der die TSV Immenhausen II nach dem Aufstieg mit 18 Punkten und einem soliden Platz im Tabellenmittelfeld abschließt.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Tobias Vitera, Mert Ongun, Marcel Quambusch, Colin Schöps, David Golek, Nico Rottstädt, Niels Krüger, Luca Marinho da Costa, Leon Beilstein (20‘ Samuel Hartig; 81‘ Leon Beilstein), Marcel Hausmann (78‘ Marcel Hirdes), Nasim Ghasemi (66‘ Adrian Handel)

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Marcel Hausmann (41‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)

2:0 Adrian Handel (71‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)

2:1 Yannik Mosebach (81‘)