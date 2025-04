Verdienter Heimsieg bei Sonnenschein im Hanwische Park

Bei bestem Fußballwetter zeigte Concordia Emsbüren eine engagierte Leistung und sicherte sich hochverdient drei Punkte gegen den VfL Rütenbrock.

Von Beginn an übernahm Concordia das Kommando und knüpfte an die starken Auftritte der vergangenen Wochen an. Immer wieder kombinierte sich die Heimelf gefällig nach vorne, doch im letzten Drittel fehlte zunächst die letzte Konsequenz. Rütenbrock blieb überwiegend durch Distanzschüsse gefährlich, konnte die stabile Abwehrreihe des SVC jedoch kaum ernsthaft in Bedrängnis bringen.