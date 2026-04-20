Verdienter Heimsieg an Spieltag 25!

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften ab und versuchten, mit den etwas kniffligen Windverhältnissen zurechtzukommen. Erste zarte Annäherungen an das jeweils gegnerische Tor gab es nach einer Viertelstunde, doch es blieb vorerst beim 0:0. In der 24.Minute wurde Baumann bei einem schnellen Vorstoß rund 25 Meter vor dem Tor zu Fall gebracht und den fälligen Freistoß schlenzte Mike Viehöfer herrlich über die Mauer zum 1:0. Nur fünf Minuten später spielte man sich über Ilg und Essig perfekt zu Weisensee durch, der aber alleine vor Gruel im Hüttlinger Tor lieber den Querpass noch versuchte anzubringen. Leider ohne Erfolg und so blieb es beim 1:0. Bis zum Seitenwechsel und auch danach blieb es bei vielen Mittfeldduellen, langen Bällen und insgesamt wenig Torchancen. In der 53.Minute hatten die Gäste nach einem Konter die Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging aus gut 10 Metern deutlich über das Tor. Auf der anderen Seite hatte der eingewechselte Jakobschy und auch Jonas Ilg per Direktabnahme die Chance zum 2:0, doch es sollte noch bis zur 74.Minute dauern. Christian Essig schnappte sich den Ball bei einem Hüttlinger Konter und dribbelte bis zur Sechzehnerecke durch, legte sich den Ball nach innen und zog perfekt aufs lange Eck ab. Ein wunderschönes Tor, das gleichzeitig die Vorentscheidung war. Wieder zwei Minuten später gab es Eckball, der auch durch den Wind etwas begünstigt, dem Hüttlinger Keeper durch die Handschuhe ins eigene Tor glitt. Kurz vor Schluss war es der sehr agile Baumann, der nach einem Freistoß von der Mittellinie den Kopf an der Strafraumgrenze einfach mal hinhielt und den Ball über den Torwart hinweg ins Tor köpfte. Insgesamt ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, der vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist, unter dem Strich aber so in Ordnung geht.