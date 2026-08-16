Verdienter Heimsieg

Vor gut 150 Zuschauern entwickelte sich ein einseitiges Spiel. Die neue SG diktierte das Spiel. 2 100%ige Torchancen wurden nicht genutzt. Viele gute Ansätze nicht vernünftig zu Ende gespielt. So ging es mit 0-0 in die Halbzeit.

In Halbzeit Zwei ein ähnliches Bild. SG VE mit Möglichkeiten durch Jari, Jannik und Bilal die nicht genutzt wurden. So kam es wie es kommen musste. Einen umstrittenen Freistoß nagelt Müller aus 20m genau in den Knick (76).

VE blieb ruhig und erspielte sich in der letzten Viertelstunde Chancen im 2 Minuten Takt. So wurde die Partie noch verdient gedreht. Angeführt von Kapitän Kuhaupt und den starken 6ern Jäger und Schröder siegte man in der Höhe verdient. 3 super vorgetragene Angriffe verwerteten Herbold und Kuhaupt eiskalt.