Verdienter Heimsieg

Beim Meister musste man sich am Ende verdient geschlagen geben. Aber gegen einen starken Gegner, der doch viele Räume ließ wäre eine so deutliche Niederlage nicht notwendig gewesen. Nach gut 20 Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Sven Frede, eingewechselt für den verletzten Johannes Ormos hatte vor der Pause dann die große Ausgleichschance als er allein aufs Tor zulief. Durch ein Abseitstor stellten die Gastgeber in der 60. Minuten die Weichen für den Heimsieg welcher mit dem 3:0 nach 65 Minuten vorzeitig besiegelt wurde.