Verdienter Heimsieg

Am 14. Spieltag empfing die Zweite den SC Uhingen ll auf dem Zeller Berg. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres sollte unbedingt ein Sieg her.
Bereits nach 2 Minuten bot sich die erste große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 23. Minute macht es der TSG dann besser: Maximilian Wöhrle setzte sich stark über außen durch und legte ins Zentrum auf Nils Leibold ab, der souverän zum 1:0 einschob. Kurz vor der Pause ein ähnliches Bild: Wieder war es Maximilian Wöhrle, der über außen durchbrach und flach in die Mitte spielte, wo Alex Seitz zum 2:0 vollendete. Uhingen kam ebenfalls zu guten Chancen, die aber ungenutzt blieben.
Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel ins Mittelfeld. Die Gäste aus Uhingen wurden offensiver und kamen zu weiteren Chancen, doch Keeper Lukas Frey zeigte mehrere starke Paraden und hielt den Vorsprung fest. Nach einem Freistoß gelang Uhingen der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Zeller Abwehr blieb jedoch stabil und ließ anschließend kaum noch etwas zu. Kurz vor dem Ende sorgte Niklas Heller per Strafstoß für die endgültige Entscheidung.
Fazit: Ein wichtiger und verdiente Heimsieg, der hoffentlich zusätzlichen Aufwind für die letzten Spiele der Hinrunde gibt.
J.V.