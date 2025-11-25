Verdienter Heimsieg

Am 14. Spieltag empfing die Zweite den SC Uhingen ll auf dem Zeller Berg. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres sollte unbedingt ein Sieg her.

Bereits nach 2 Minuten bot sich die erste große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. In der 23. Minute macht es der TSG dann besser: Maximilian Wöhrle setzte sich stark über außen durch und legte ins Zentrum auf Nils Leibold ab, der souverän zum 1:0 einschob. Kurz vor der Pause ein ähnliches Bild: Wieder war es Maximilian Wöhrle, der über außen durchbrach und flach in die Mitte spielte, wo Alex Seitz zum 2:0 vollendete. Uhingen kam ebenfalls zu guten Chancen, die aber ungenutzt blieben.