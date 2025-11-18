Verdienter Heimsieg

Wie schon in den letzten Partien beginnen wir auch heute wieder mit einer neuen Startelf. Trotzdem zeigen wir eine konzentrierte Anfangsphase. Man merkt jedoch, dass wir nicht eingespielt sind, sodass es zu kleineren Abstimmungsfehlern kommt, welche Fasanerie in der 20. Minute zum Führungstreffer führen.

Danach zeigen wir aber eine kämpferische Leistung und zeigen auch spielerisch nochmal deutlich mehr. Nach einem schönen Kombinationsspiel gleichen wir noch vor der Pause verdient aus. Auch in der 2. Halbzeit haben wir das Spiel im Griff und spielen uns immer wieder gefährlich vors Tor, sodass die Treffer zum 2:1 und 3:1 verdient sind. Kurz vor Schluss können die Gäste den Anschlusstreffer erzielen. In der sehr langen Nachspielzeit lassen wir aber durch Kampfgeist und Disziplin nichts weiter zu und holen uns die 3 Punkte. 🔥

Außerdem freuen wir uns zusammen mit unsere Nummer 9. Sie konnte nach längerer Verletzungspause heute ihr Comeback feiern und trifft direkt. Wir freuen uns, dass du zurück bist!