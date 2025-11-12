Verdienter Heimsieg

Am Sonntag empfingen wir Centro Zuhause. Nach dem starken Auftritt letzte Woche gegen den Tabellenersten wollten wir genau da weiter machen. Jedoch gestaltet sich die Anfangsphase sehr schwierig. Viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten prägen unser Spiel und so gelingt es den Gästen mit einem Fernschuss in Führung zu gehen. Danach wird es nach und nach besser, sodass wir den Ausgleich erzielen können. Nach einer unachtsamen Aktion der Torhüterin erhöhen wir noch vor der Pause auf 2:1.

Die zweite Hälfte dominieren wir von Anfang an, zeigen schöne Spielzüge nach vorne und stehen hinten sicher. Die Treffer zum 3:1 und 4:1 sind verdient und somit gewinnen wir das Spiel und behalten die 3 Punkte in Röhrmoos.

So kann’s weiter gehen 🔥