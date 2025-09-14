Verdienter Heimsieg

Am 5. Spieltag in der Coffeecom-KOL standen sich die Männermannschaften des Schöndorfer SV und der TSV Bad Blankenburg im Punktekampf am Hainberg gegenüber.
BERICHT von Enrico Just // TSV Bad Blankenburg
Nach der Halbzeitpause wollten die Gastgeber zunächst die Führung verwalten. Aber als Kevin Roger Seyfarth der TSV-Abwehr entwischte, hieß es 3:1 und noch 33 Spielminuten waren zu spielen. Der Schöndorfer SV erhöhte noch einmal die seine Schlagzahl. Auch der TSV Bad Blankenburg wurde wieder aktiver. Auf beiden Seiten gab es torgefährliche Aktionen. In der 71. Spielminute traf Jonas König erneut. Nach Vorlage durch Janek Hegewald köpfte er im Fünfmeterraum vor dem 19-jährigen SSV-Torwart Philipp Knull den Ball über die Torlinie - 4:1. Dadurch hatte der TSV Bad Blankenburg den Gästen aus Schöndorf den Stecker endgültig gezogen. Zudem musste die nach den zwei Platzverweisen im Weimar-Derby geschwächte Elf von SSV-Trainer Marvin Nast mit dem Handicap leben, dass es auch bei Mannschaftskapitän Paul Pollmächer nicht mehr weiter ging (72.). Bis zum Abpfiff gelang es keinem Team mehr, eine Tormöglichkeit in einen Treffer umzumünzen. Das Spiel endete 4:1 und alle drei Zähler blieben am Hainberg.
Fazit: Der TSV Bad Blankenburg gewann insgesamt verdient die bis auf wenige Ausnahmen fair geführte Partie gegen einen gut mitspielenden Gegner aus Weimar-Schöndorf. Unter dem Strich wogen die vier Torerfolge von Jonas König mehr als der eine Treffer durch Kevin Roger Seyfarth. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen ist die Mannschaft von TSV-Trainer Christoph Albrecht sehr gut in die Saison 2025/26 gestartet, sollte sich darauf aber nicht ausruhen und weiter von Spiel zu Spiel denken. Er ist nach diesem Spieltag der Gejagte.