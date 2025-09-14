Verdienter Heimsieg

Nach Anpfiff von Schiedsrichter Sven Schneider (Germania Königsee) sahen die 55 Zuschauer intensive Anfangsminuten, in denen beide Teams versuchten ein Tor vorzulegen. In der 15.Spielminute brachte Moritz Schauseil von der rechten Seite den Ball vor das Tor, wo ihn Jonas König mit dem Kopf zum 1:0 verarbeitete. Danach blieben die Bad Blankenburger am Drücker. Ein Vorstoß der Männer vom Hainberg konnten die "Füchse" nur durch ein Foulspiel im Strafraum an Moritz Hauser unterbinden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jonas König gewohnt sicher - 2:0 (20.). Verletzungsbedingt wechselten die Gäste Erfan Teymoori für Leon Beuthan ungeplant ein (28.). Die Partie wurde zäher. Der SSV wollte den Anschlusstreffer, der TSV wartete auf seine Gelegenheit mit dem 3:0 noch vor der Pause das Bindeseil an den Sack anzubringen. In der 42.Spielminute erzielte Jonas König nach Vorarbeit von Jonas Körner seinen dritten Treffer im Spiel und damit einen lupenreinen Hattrick, der sich im 3:0-Halbzeitstand widerspiegelte.

Nach der Halbzeitpause wollten die Gastgeber zunächst die Führung verwalten. Aber als Kevin Roger Seyfarth der TSV-Abwehr entwischte, hieß es 3:1 und noch 33 Spielminuten waren zu spielen. Der Schöndorfer SV erhöhte noch einmal die seine Schlagzahl. Auch der TSV Bad Blankenburg wurde wieder aktiver. Auf beiden Seiten gab es torgefährliche Aktionen. In der 71. Spielminute traf Jonas König erneut. Nach Vorlage durch Janek Hegewald köpfte er im Fünfmeterraum vor dem 19-jährigen SSV-Torwart Philipp Knull den Ball über die Torlinie - 4:1. Dadurch hatte der TSV Bad Blankenburg den Gästen aus Schöndorf den Stecker endgültig gezogen. Zudem musste die nach den zwei Platzverweisen im Weimar-Derby geschwächte Elf von SSV-Trainer Marvin Nast mit dem Handicap leben, dass es auch bei Mannschaftskapitän Paul Pollmächer nicht mehr weiter ging (72.). Bis zum Abpfiff gelang es keinem Team mehr, eine Tormöglichkeit in einen Treffer umzumünzen. Das Spiel endete 4:1 und alle drei Zähler blieben am Hainberg.