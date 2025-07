Verdienter Heimsieg

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Früh verpassten Tim König und Jannik Höpfer den TVN in Führung zu bringen. Direkt danach lag man durch individuelle Fehler mit einem Doppelschlag gleich mit 0:2 zurück. Noch vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Auch in Halbzeit 2 waren die Gastgeber besser und legten noch zweimal nach. Ilirjan Hajdari gelang mit einem Abstauber noch der Ehrentreffer. Zuvor scheiterte Sven Frede nach einer Freistoßflanke von Raphael Kaya noch am Keeper.