Verdienter Heimsieg

Einen verdienten Sieg trotz 0:2 Rückstand landete der TVN gegen den TSV Hildrizhausen. Wichtig war hierzu der direkte Anschlusstreffer von Umutcan Contur auf den 0:2 Rückstand in der 36. Spielminute. Stefan Rapp hatte kurz vor der Pause fast den Ausgleich erzielt, der Ball ging aber knapp drüber. Es dauerte eine Stunde bis dem TVN der verdiente Ausgleich gelang. Nach einer Ecke von Tim König köpfte Maximillian Ormos ein. Eine knappe viertel Stunde gelang dann auch Stefan Rapp sein erster Treffer für den TVN. Nach einer Ecke von Tim König war auch er per Kopf erfolgreich. In der 85. Minute hatten die sonst ungefährlichen Gäste dann doch noch die Chance auf den Ausgleich. Den gut geschossenen Freistoß konnte Marcus Scheurenbrand aber entschärfen. Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselte Loris Killinger mit seinem ersten Ballkontakt in der Schlussminute.