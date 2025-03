Verdienter Heimerfolg nach der langen Winterpause

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

So führte in der 20. Minute die erste Möglichkeit zur 1:0 Führung, als nach einer Ecke für den FC Ö2 der Ball erst verloren ging, aber Leimenstoll die Rückeroberung gelang. Entlang der Außenlinie drang er in den Strafraum ein. Seinen Rückpass konnte schließlich Tim Koch sicher verwandeln.

Die Schlussphase gehörte den Gästen aus Menzingen. Eine Riesenmöglichkeit für den SV machte TW Maximilian Hohlweck reaktionsschnell zunichte.

Die zweite Hälfte verlief analog zu den ersten 45 Minuten. Ohne große Höhepunkte plätscherte die erste Phase dahin. Beide Abwehrreihen hatten die jeweiligen Stürmer im Griff.

In der 58. Minute ein wohldurchdachter Spielzug, der sich aus einer von Feta getretenen Ecke entwickelte. Den Eckball leitete Göbel auf Sallustio weiter, der völlig freistehend in der langen Ecke zum 2:0 einschob.

Weiterhin zeigte die Partie nur mittelmäßiges spielerisches Niveau und die zur 2. Halbzeit zahlreich gekommenen Zuschauer freundeten sich allmählich mit diesem Ergebnis an.

Als sich der Gastgeber in der 85. Minute unnötigerweise einen Ballverlust im Mittelfeld leistete und die Abwehrreihe nicht ganz auf der Höhe war, durfte der SV Menzingen seinen Anschlusstreffer zum 1:2 markieren.

Die letzten Minuten geriet die Reserve des FC Östringen noch einmal in Gefahr, als das gegnerische Team vehement auf den Ausgleich drängte.

Doch mit Glück und vorbildlichem Abwehrverhalten konnte das heimische Team den Sieg unter Dach und Fach bringen.

(R.J./E.O.)