verdienter Heimerfolg für die Zebras

– Foto: Stefan Besel

Die Zebras feierten einen souveränen 5:2-Heimsieg und stellten bereits in der ersten Halbzeit früh die Weichen auf Sieg.

Die Heimelf erwischte einen perfekten Start: Bereits in der 7. Minute spielte Zdero einen starken Ball in die Tiefe auf Hartmann, der vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 ins lange Eck einschob. Die SG blieb spielbestimmend und legte nach: Nach einem sehenswerten Diagonalball von Hartmann auf die rechte Seite nahm Lindenmayer den Ball stark mit in den Strafraum und legte scharf quer, wo Wagner zum 2:0 einschob (18.).

Auch danach blieb die SG gefährlich. In der 30. Minute setzte Kemming stark nach, eroberte sich den Ball kurz vor dem Strafraum und schloss trocken ins lange Eck zum 3:0 ab. Kurz vor der Pause erhöhten die Zebras erneut: Ein langer Ball auf Chwolka wurde clever quergelegt auf Hartmann, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und zum 4:0 traf (41.). Mit einer deutlichen Führung ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie etwas an Tempo und plätscherte über weite Strecken vor sich hin. Die SG kontrollierte das Geschehen jedoch weiterhin souverän. In der 77. Minute sorgte Kemming endgültig für die Entscheidung: Nach einem langen Ball setzte er sich stark gegen seinen Gegenspieler durch, umkurvte den Torwart und schob zum 5:0 ins leere Tor ein.

In den Schlussminuten ließ die Konzentration der SG etwas nach. Ein Fehler im Spielaufbau ermöglichte Joas den Treffer zum 1:5 (87.), ehe derselbe Spieler nur eine Minute später nach einem Ball in die Tiefe auch noch das 2:5 erzielte.

Am Ende blieb es dennoch bei einem ungefährdeten und verdienten Heimsieg der SG.