Verdienter Heimerfolg der FZG

Bei klassischem Herbstwetter empfing die Mannschaft von René Lahr den Tabellenführer aus Bretten. Zur Vorwoche gab es drei Wechsel in der Anfangsformation. Driton Uka, Devin Bürkle und Max Zimmermann ersetzten Marvin Zimmermann, Philipp Kaaz und Sami G`Haribi.

Bis zur 30 Spielminute agierte man weiterhin sehr dominant und ließ den Gegner nicht wirklich ins Spiel kommen. Danach fehlte es jedoch etwas am Tempo und der Genauigkeit im Spiel der FZG. Der Gast aus Bretten hatten in dieser Phase auch ihre beste Chance zu verzeichnen. Durch einen missglückten Klärungsversuch wurde der Ball dem gegnerischen Stürmer im Strafraum direkt in den Lauf gespielt. Dank einer guten Rettungstat durch Michael Bauer, konnte der Ausgleich jedoch verhindert werden. Auch einige Minuten danach konnte man kein sauberes Spiel aufziehen und Bretten war mittlerweile im Spiel angekommen.

Aus einer 3-4-2-1 Formation war man von der ersten Minute hellwach in den Zweikämpfen. In den Anfangsminuten konnte sich Marcel Franke immer wieder auf der Außenbahn durchsetzen, woraus sich auch schon die ein oder andere gefährliche Situation entwickelte. Die größte Chance auf den Führungstreffer hatte die FZG dann in der 14. Spielminute durch Jannic Petri, der im Fünfmeterraum mit seinem Abschluss am Gästetorwart scheiterte. In der 19. Spielminute erzielte die FZG dann den verdienten Führungstreffer. Durch ein aggressives Gegenpressing durch Devin Bürkle, brachte Christopher Oberst eiskalt den Ball im gegnerischen Tor unter.

Doch genau in der besten Phase vom Gast, konnte man auf 2:0 erhöhen. So war es wieder einmal Marcel Franke der eigentlich nur durch ein Foulspiel vom Gegner gestoppt werden konnte, der Schiedsrichter jedoch die Vorteilssituation erkannte und sich Christopher Oberst erneut als Torschütze auszeichnen konnte. Bis zur Halbzeit hatte man dann noch die ein oder andere gute Torchance. Die Führung hätte auch höher ausfallen können.

In der zweiten Halbzeit kam bis zur 67. Spielminute kein wirklicher Spielfluss zustande. Die FZG agierte sehr souverän und ließ den Gegner weiterhin nicht ins Spiel kommen, ohne jedoch in dieser Phase selbst Gefahr nach vorne auszustrahlen. Und trotzdem konnte der Gast nach einem Freistoß aus stark abseitsverdächtiger Position den Anschlusstreffer erzielen. Der FZG wiederum wurde in der 81 Spielminute dann ein Tor aufgrund von einer Abseitssituation verwehrt. Das Spiel blieb also weiterhin spannend, bis Jannic Petri in der 87. Spielminute dann die Vorentscheidung erzielen konnte. Abermals wurde in der Nachspielzeit ein weiterer Treffer für die FZG aberkannt. Nach dem überzeugenden und völlig verdienten Heimerfolg bleibt die FZG also weiterhin ungeschlagen.

Nach 5. Spieltagen befindet man sich nun punktgleich mit Gondelsheim an der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende trifft man erneut auf einen Verein aus der Kreisstadt Bretten, wenn man bei der Zweitvertretung der Kickers aus Büchig zu Gast ist. Die letzten Begegnungen sprechen hier klar für die FZG. Das Auswärtsspiel in der letzten Saison, war jedoch alles andere als eine klare Angelegenheit.

Auch dieses Jahr zeigt die Beisel Elf, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Die junge Mannschaft war auch in der vergangenen Saison eine der spielstärksten Teams in der Liga. Die jungen Kickers befinden sich mit 10 Punkten und dem damit verbundenen 5. Tabellenplatz in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Mit der Spielweise und Einstellung vom Bretten Spiel, sind weitere drei Punkte absolut möglich.

Das Wichtigste wird sein, dass die Mannschaft im Gegensatz zu den bisherigen Auswärtsspielen es schafft, die Konzentration und Dominanz über die komplette Spieldauer auf den Platz zu bringen und nicht nur phasenweise. Anpfiff im Bürgerwaldstadion ist um 13:00 Uhr.