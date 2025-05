Verdienter geht es nicht

Das gab es noch nie. Die U15 des Anpfiff ins Leben Partnervereins SG Heidelberg-Kirchheim ist als souveräner Verbandsliga-Meister in die Oberliga Baden-Württemberg aufgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Leif Lichtenberger hat den Titel bereits am fünftletzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht und bekam am vergangenen Samstag im Rahmen des 3:0-Heimspielsiegs gegen den SV Waldhof Mannheim die Meisterschale überreicht.