Verdienter Gästeerfolg

Die Gäste aus Sinsheim begannen sehr stark und drängte die Heimelf in deren Hälfte zurück. Früh brachte Edin Durmisov seine Farben auch in Front. Die Mannschaft um Gästetrainer Adem Ayvatas waren auch in der Folge klar spielbestimmend, waren aber im Abschluss nicht zwingend genug und taten sich gegen tief stehende Platzherren etwas schwer. Nach 26 Zeigerumdrehungen konnten sie ihre Überlegenheit aber nutzen und erneut war es Edin Durmisov der mit einem schönen Flachschuss erfolgreich war. Danach ließen die Gäste etwas nach und die Einheimischen konnten die Partie nun etwas offener gestalten. Die Gästeführung ging zur Pause absolut in Ordnung. Gleich mit dem 1.Angriff nach dem Seitenwechsel erhöhte Koray Anil Arslan auf 0:3, womit eine Vorentscheidung gefallen war. Während des gesamten 2.Durchganges war die Partie recht offen, es fehlten jedoch die prickelnden Torraumaktionen auf beiden Seiten. Die Hausherren hielten mit viel Einsatz dagegen und ließen letztlich nichts mehr zu. Eigentlich hätten sie den Ehrentreffer verdient gehabt, da sie auch zu Chancen gekommen waren. Letztlich ein verdienter Gästeerfolg.