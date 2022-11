Verdienter Fußballer und Schiedsrichter: Karl Schöttl im Alter von 78 Jahren verstorben Geboren in Freising

Moosburg – Am 28. Oktober hat Karl Schöttl auf dem Langenbacher Friedhof seinen letzten Erdenweg angetreten. Er war im Alter von 78 Jahren gestorben. Geboren in Freising, wuchs er als Jüngster von sechs weiteren Geschwistern am Rastberg in Langenbach auf. Schon früh hatte er die Affinität zum Fußball, ob als Aktiver oder Jugendtrainer. Aber auch sonst war er sich für keinen ehrenamtlichen Posten zu schade. 500 Spiele, dafür wurde er auch ausgezeichnet, absolvierte er für den SV Langenbach, dem er bis zum Schluss treu geblieben ist.

Sein Lebensmittelpunkt und Wohnort war aber Moosburg. Schließlich hat er einige Jahrzehnte bei der damaligen Firma Normstahl als Industriekaufmann gearbeitet. Die Freizeit galt jedoch dem Fußball – und vor allem der Schiedsrichterei: Anfang der 1980er Jahre fungierte er zusammen mit Hans Schopf (SpVgg Zolling) als Linienrichter für Alexander Naumovic in der damaligen Bezirksliga. Mehr als 40 Jahre war Karl Schöttl Referee. Von 1989 an leitete er Spiele für die SpVgg Langenpreising, deren Vorstandschaft in einem Nachruf Schöttls ruhige und sympathische Art würdigte und ihm posthum dankte, dass er als Schiedsrichter den Verein hervorragend nach außen vertreten habe.