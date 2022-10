Verdienter erster Saisonsieg gegen den SV Thenried

In der ersten Halbzeit machten die Regensburgerinnen von Beginn an das Spiel. Thenried bekam keinen Zugriff, der Sportclub bestimmte das Tempo, kombinierte sicher im Mittelfeld und kam gefährlich über die Flügel. Die Viererkette stand stabil und löste knifflige Situationen schnell, abgeklärt und konsequent. So überstanden die SC Mädels auch die Thenrieder Drangphase in den letzten 10 Minuten der ersten Hälfte, die nach der 1:0 Führung des SC heftig anliefen, ohne in ernsthafte Gefahr zu geraten. Den Führungstreffer erzielte Carla Hüttner in der 30. Spielminute in ihrer unnachahmlichen, kämpferischen Art aus dem Nachsetzen heraus halb aus Torschuss, halb aus Pressschlag.

In Hälfte Zwei konnten die Regensburgerinnen nahtlos an die solide Defensivleistung, die spielerische Leistung im Zentrum und die gefährlichen Vorstöße über außen anknüpfen. Obwohl der SV Thenried mit hohem Kampf- und Laufeinsatz versuchte auszugleichen, gelangen den SC Regensburg Frauen nicht nur Entlastungsangriffe, sondern – im Gegensatz zu den Remis in den vergangenen Partien – wurde versucht, weiter zu kombinieren, die Struktur auf dem Platz zu behalten und am Ende verdient gewonnen.

Nach dem ersten Dreier ist der Anschluss in der Tabelle nach oben in greifbarer Nähe. Am kommenden Samstag gilt es nun, den Schwung gegen den SSV Anhausen mitzunehmen. Anpfiff ist um 16:00 Uhr im Anhauser Waldstadion am Karl-Endrös-Weg 1.