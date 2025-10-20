Verdienter erster Heimsieg

Mit einem insgesamt überzeugenden Auftritt sicherten sich die Frauen I einen verdienten 4:2 Erfolg gegen den SV Immenried I. Die Heimelf startete druckvoll in die Partie und erspielte sich früh mehrere hochkarätige Chancen. In der 27. Minute belohnte Isabelle Gschwind die starke Anfangsphase, als sie, nach präzise getretenem Freistoß von Shireen Honisch, per Kopf zur 1:0 Führung einnetzte. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es zunächst bei der knappen Führung, bis London Lewis in der 43. Minute nach schöner Vorarbeit von Isabelle Gschwind allein aufs Tor zulief und souverän zum 2:0 verwandelte. Kurz vor der Pause schalteten die Gäste schnell und verkürzten nach einem Abstimmungsfehler auf 2:1. Nach Wiederanpfiff zeigten die Gäste ihre Offensivqualitäten und glichen bereits in der 49. Minute zum 2:2 aus. Doch die Heimelf ließ sich davon nicht beirren und fand schnell zurück ins Spiel. In der 70. Minute setzte sich London Lewis stark gegen zwei Gegenspielerinnen durch, ihren abgefälschten Schuss verwertete Eva Pfau per Kopf zur erneuten Führung. Den Schlusspunkt setzte Jana Weber in der 83. Minute: Nach einer Ecke von Eva Pfau konnte die gegnerische Abwehr den Ball nicht entscheidend klären und Jana traf zum 4:2 Endstand. Somit feiern die Frauen I verdient den ersten Heimsieg.