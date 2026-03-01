Verdienter Erfolg beim ersten Rückrundenspiel gegen Vorrundenersten Kr

Beim Vorrundenvergleich musste Östringen mit einer bitteren und zugleich unverdienten Auswärts-niederlage die Heimreise antreten, als man nach einer klaren 0:2 Führung noch 2:3 unterlegen war.

Zum ersten Rückrundenspiel nach der langen Winterpause empfing der FC Östringen 2 den Lokalnachbarn aus Kronau.

Beide Teams waren sich der Bedeutung des ersten Spiels im neuen Jahr bewusst, da immer davon Signale in die ein oder andere Richtung herauslesbar sind.

Auch wenn einige Testspielergebnisse sehr erfreulich waren, zeigen doch erst Pflichtbegegnungen den wahren Wert des momentanen Leistungsstandes.

Und in diesem Fall hat die Elf des FC Östringen2 ein durchaus gutes Gefühl für die kommenden Begegnungen ausgestrahlt.

Schon in der 5. Minute führte ein Steilpass von Florian Beil zu Philipp Leimenstoll, der seinem Abwehrspieler enteilte und für den Kronauer Torhüter unhaltbar ins rechte lange Eck zur 1:0 Führung für die Platzherren früh ein Zeichen setzte.

Kronau konnte mit gefälligem Spiel überzeugen, während Östringen mehr aus der Warteposition auf Gegenstoßmöglichkeiten wartete.

In der 19. Minute konnte im Abwehrbereich mehrere Male der Ball nicht konsequent geklärt werden, als von links ein Zuspiel in der Mitte zu Julian Bauer gelangte, der mit einem Weitschuss ins linke Eck Torhüter Maximilian Hohlweck überraschte.

Doch nur 5 Minuten später belohnten sich die Platzherren durch eine Standardsituation. Einen von links getretenen Eckball drückte Florian Beil aus einer unübersichtlichen Situation im langen Eck per Kopfball aus kurzer Entfernung zur 2:1 Führung über die Linie.

In der 32. Minute konnte Tim Koch mit einem intelligenten Pass durch die Schnittstelle der Kronauer Abwehr diese aushebeln. Dahinter wartete Marius Bentheimer, der allein auf das Gästegehäuse zustürmte und nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden konnte.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Leimenstoll routiniert, der dem Gästekeeper bei seinem Schuss in die rechte Torhälfte keine Abwehrmöglichkeit bot.

Mit diesem auch in der Höhe gerechten Ergebnis bat Spielleiter Gernot Becker, der manchmal unverständliche Entscheidungen traf, zur Pause.

In der zweiten Halbzeit zeigte Kronau anfangs eine ambitionierte Spielweise, die durchaus einen Anschlusstreffer verdient gehabt hätte, doch konnte Östringen mit Geschick und etwas Fortune weitere Einschläge verhindern.

Zehn Minuten vor dem Ende der Partie zeigte Teufelskerl Hohlweck nochmals sein ganzes Können, als er einen Elfmeter unschädlich machte und damit dem Ortsnachbarn die letzte Hoffnung auf eine Punkteteilhabe nahm. Ein großes Lob gebührt allen Mannschaftsteilen, bei denen man spürte, dass sie den Dreier unbedingt behalten wollten.

(R.J./E.O.)