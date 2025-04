Verdienter Erfolg

„Wir waren von Anfang an dominant, haben schnell kombiniert und bei den Toren für den besser positionierten Spieler quer gelegt“, freute sich Muhovic über den verdienten Erfolg.

Bereits zur Pause führte der SVE deutlich mit 3:0. Nach dem Doppelpack von Orestis Kollias (26., 42.), war der Ex-FCD-Spieler Konstantinos Koinaris erfolgreich (43.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts bäumten sich die Dürener gegen die drohende Niederlage, konnten zunächst aber keinen Treffer erzielen. Dies gelang wiederum Koinaris (65.).

Erst in der Schlussviertelstunde kam der FCD auf die Ergebnistafel. Nils Tangerding traf zum 1:4 (77.). Der eingewechselte Jannik Jaegers stellte für die Gäste zwar den Vier-Tore-Abstand wieder her (87.). In der Schlussminute gelang den Dürenern aber mit der letzten Spielaktion noch das 2:5. Redouan Aissa war vor dem Tor erfolgreich (90.).