Verdienter dreier in der Ferne

Von Beginn an spielten die Burgauer hoch konzentriert und diszipliniert. Holzheim biss sich an der Defensive des TSV die Zähne aus und kam in der ersten Hälfte lediglich zu einem nennenswerten Abschluss durch Petermann.

In der 30. Minute belohnten sich die Gäste mit dem 0:1 durch Kevin Lynch. Die Markgrafenstädtler führten einen Einwurf schnell aus, dieser wurde durch Albano perfekt verarbeitet und der musste ihn nur noch auf Lynch ablegen, der versenkte den Ball aus etwa 20m sehenswert im Eck. Wenige Minuten später narrte A.Gashi die komplette Hintermannschaft der Holzheimer und stand alleine vor dem Tor. Aus 5 Metern Entfernung schoß er Keeper Rößle direkt in die Hände.