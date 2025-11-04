Verdienter Dreier für die Oberliga-Reserve

Beide Mannschaften begannen aus einer stabilen Defensive heraus mutig nach vorn, wodurch sich früh Offensivaktionen auf beiden Seiten ergaben. Die klareren Möglichkeiten verbuchten jedoch die Gastgeber. Nach einem sehenswerten Kombinationsspiel über mehrere Stationen scheiterte Tobias Messany nach Doppelpass mit Marius Trunk am Innenpfosten. Wenig später nutzte der FC Einheit eine Unaufmerksamkeit in der Gästeabwehr, doch Marius Trunk setzte die Kugel freistehend über den Spann. Auch nach einem Eckball von Leon Krause blieb der Führungstreffer aus, als Luis Czerwonka eine gute Chance ungenutzt ließ. Auf der Gegenseite hatten die Gastgeber Glück, als die Gäste nach schnellem Angriff über rechts aus kurzer Distanz knapp am Tor von Erik Rößler vorbeizielten.

Die längst fällige Führung fiel in der 53. Minute. Sandro Zirn zog aus halblinker Position ab, der stramme Schuss wurde von Gäste-Keeper Stefan Walther abgewehrt, doch Evan Häußer schaltete am schnellsten und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Kurz darauf verhinderte die Latte die mögliche Vorentscheidung für die Grün-Gelben. In der Folge erhöhten die Gäste den Druck, doch die Viererkette des FC Einheit stand sicher, Torhüter Rößler dirigierte seine Vorderleute souverän. Frische Kräfte sorgten in der Schlussviertelstunde für Entlastung. Der kurz vor Anpfiff aus dem Amerika-Urlaub zurückgekehrte Leon Matiss setzte den eingewechselten Max Jäger in Szene, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht fallen.

Fazit: Am Ende blieb es beim verdienten 1:0, das auch durch die disziplinierte Defensivarbeit und die faire Spielweise unterstrichen wurde. Die Mannschaft um Kapitän Norman Enke kam erneut ohne Verwarnung aus und führt weiterhin die Fairness-Tabelle der Staffel 1 an.

Einheit-Trainer Josef Bresigke zeigte sich zufrieden: „Ein absolut verdienter Sieg. Wir hätten bei besserer Nutzung der Torchancen schon eher für klare Verhältnisse sorgen können. Der jungen Truppe gelingt es, die taktischen Vorgaben immer besser umzusetzen.“