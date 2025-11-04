Verdienter Dreier für die Oberliga-Reserve

Der FC Einheit II hat sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus der Glockenstadt mit 1:0 gewonnen und damit seine gute Form untermauert.
SPIELBERICHT von Winfried Matiss // FC Einheit Rudolstadt II
Die längst fällige Führung fiel in der 53. Minute. Sandro Zirn zog aus halblinker Position ab, der stramme Schuss wurde von Gäste-Keeper Stefan Walther abgewehrt, doch Evan Häußer schaltete am schnellsten und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Kurz darauf verhinderte die Latte die mögliche Vorentscheidung für die Grün-Gelben. In der Folge erhöhten die Gäste den Druck, doch die Viererkette des FC Einheit stand sicher, Torhüter Rößler dirigierte seine Vorderleute souverän. Frische Kräfte sorgten in der Schlussviertelstunde für Entlastung. Der kurz vor Anpfiff aus dem Amerika-Urlaub zurückgekehrte Leon Matiss setzte den eingewechselten Max Jäger in Szene, ein weiterer Treffer wollte jedoch nicht fallen.
Fazit: Am Ende blieb es beim verdienten 1:0, das auch durch die disziplinierte Defensivarbeit und die faire Spielweise unterstrichen wurde. Die Mannschaft um Kapitän Norman Enke kam erneut ohne Verwarnung aus und führt weiterhin die Fairness-Tabelle der Staffel 1 an.
Einheit-Trainer Josef Bresigke zeigte sich zufrieden: „Ein absolut verdienter Sieg. Wir hätten bei besserer Nutzung der Torchancen schon eher für klare Verhältnisse sorgen können. Der jungen Truppe gelingt es, die taktischen Vorgaben immer besser umzusetzen.“