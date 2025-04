Verdienter Derbysieg ohne den ganz großen Glanz!

Das Derby gegen die zweite Mannnschaft des SV Waldhausen begann bei strahlendem Sonnenschein etwas verhalten, denn beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Zwar hatte unsere Mannschaft mehr Ballbesitz und versuchte auch das Spiel zu machen, wirklich zwingend zu es aber kaum. Erst in der 24.Minute war man nach einem Angriff durch die Mitte über Civelek in Person von Felix Kaiser alleine durch und er blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte das 1:0. Eine ähnliche Szene war dann auch das 2:0 in der 37.Minute, als Maxi Köhle einen herrlichen Steilpass in die Schnittstelle direkt zu Kaiser spielte und dieser erneut alleine vor Köble die Oberhand behielt und das 2:0 erzielte. Kurz vor der Halbzeit zeichnete sich auch Unterkochens Torhüter Bauder mit einem starken Reflex aus und verhinderte so das Gegentor. Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel mehr und mehr ab. Die Gäste konnten nicht wirklich und unsere Mannschaft verwaltete das 2:0 relativ souverän. Zwar ergaben sich einige Konterchancen, insgesamt blieb man aber ebenfalls harmlos. Erst in der 82.Minute staubte Kaiser einen Schuss von Maros Krenzelak ab, den Waldhausens Torwart nur zur Seite abprallen lassen konnte. Am Ende stand der klare, verdiente und auch zu keiner Zeit gefährdete 3:0-Derbysieg unserer Mannschaft gegen die Gäste vom Härtsfeld.