"Verdienter Derbysieg" - Mühlen siegt dank zweiter Hälfte in Dinklage

– Foto: Detlev Drobeck

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat das Derby beim TV Dinklage mit 3:0 für sich entschieden und damit einen wichtigen Sieg im Titelrennen eingefahren. Dinklage hingegen rutschte auf einen Abstiegsplatz.

Während sich Mühlens Trainer Andreas Hinrichs „sehr, sehr glücklich über die drei Punkte“ zeigte, richtete Dinklages Coach Tobias Langemeyer den Blick bereits nach vorne: „Für uns heißt es weiter den Kopf oben behalten und uns für die Crunchtime zu rüsten.“

Mühlen war im ersten Durchgang die gefährlichere Mannschaft, ohne jedoch zwingend zu sein, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging, womit die Hausherren wohl etwas besser leben konnte.

Die Partie begann zunächst taktisch hochwertig. „Ich glaube, dass das gerade in der Anfangsphase ein Spiel war, was extrem taktisch geprägt war“, erklärte Hinrichs. Seine Mannschaft agierte bewusst abwartend: „Wir haben uns erstmal entschieden, eher pragmatisch ranzugehen. Haben Dinklage ein bisschen mehr den Ball gelassen, wollten erstmal kompakt stehen und immer wieder schnell umschalten.“

Tore nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel fiel dann die Entscheidung. „In der zweiten Halbzeit holten wir dann das Toreschießen nach“, erklärte Hinrichs. Jan Leiber brachte Mühlen in der 52. Minute in Führung, ehe Rivaldo Mitkov nachlegte (64.). „Das war ein Stück weit unser Brustlöser“, so der Mühlen-Coach. Ex-TVD-Akteur Mitkov bereitete das erste Tor vor und erzielte das 0:2 selbst. Auch Lorenz Lagemann, ebenfalls ehemaliger TVD-Spieler, spulte eine "überragende Leistung" ab, so Hinrichs.

Mühlen nutzte die sich bietenden Räume konsequent. „Danach ging vieles einfacher, Dinklage musste ein bisschen mehr riskieren und wir hatten viel, viel mehr Räume“, erklärte Hinrichs. Zwar ließ seine Mannschaft noch einige Chancen liegen, doch in der Schlussphase sorgte erneut Leiber für die Entscheidung (86.), nachdem er einen Konter zum 0:3 vollendete.

Langemeyer nahm die Niederlage gefasst hin und betonte den Zusammenhalt: „Ich glaube an die Jungs und vertraue uns als TEAM und Verein durch diese Phase gemeinsam durchzukommen.“ Trotz des Rückschlags blieb der Coach der Hausherren kämpferisch: „Es geht immer weiter mit Vollgas. Ich werde für die Jungs und den Verein mein letztes Hemd geben.“ Dabei verwies er auch auf eigene Erfahrungen: „Die gleiche Situation hatte ich in Lechtingen in meiner ersten Saison auch und deswegen heißt es stabil bleiben und Brust raus.“

Hinrichs zog ein klares Fazit: „Ich glaube, das war dann auch am Ende ein sehr verdienter Derbysieg.“ Gleichzeitig hob er die Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Die Mannschaft ist einfach extrem gefestigt, glaubt an sich und es herrscht eine super Stimmung in der Mannschaft.“ Im fünften Jahr bei GW Mühlen war es der erste Sieg für Hinrichs in Dinklage.

Zwei Punkte Rückstand hat Mühlen aktuell auf die Tabellenspitze, absolvierte jedoch eine Partie mehr. Dinklage auf der anderen Seite hat zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und zwei Spiele in der Hinterhand.

Weiter geht es für den TVD dann am Sonntag beim nächsten Titelkandidaten, dem BV Garrel. Mühlen empfängt den Tabellenführer Vorwärts Nordhorn zum Sechs-Punkte-Spiel.