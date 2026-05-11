Verdienter Derbysieg im SV Waldhausen II !

Das Derby im Rahmen 100-jährigen Bestehens des SV Waldhausens begann für unsere Mannschaft denkbar ungünstig. Nach Handspiel von Marius Gröber an der 16er-Linie gab es Elfmeter für die Heimelf. Diesen hielt Marcel Illig aber sensationell und bewahrte seine Mannschaft damit vor einem frühen Rückstand. Langsam fing man sich nach dem ersten Schock, hatte einige gute Gelegenheit und prompt machte Felix Kaiser nach Vorarbeit von Pajtim Lutfiu das 0:1. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hätte man das 0:2 schon machen müssen, auch eine strittige Szene mit einem Handspiel gab es, diesmal aber blieb der Pfiff aus. Nach dem Seitenwechsel fiel dann das längst fällige zweite Tor durch Sokol Lutfiu in der 47.Minute. Anschließend verfiel man etwas in Lethargie und so kam der SVW durch einen Schuss von Bolger in den Winkel zum Anschlusstreffer. Das Gegentor wirkte wie ein Wachmacher, denn von nun an ging es wieder in die andere Richtung und nach Flanke von Eniz Bulut machte Felix Kaiser per Kopf seinen zweiten Treffer. Spätestens mit dem 1:4 in der 65.Minute durch Pajtim Lutfiu war das Spiel dann mehr oder weniger gelaufen. In der letzten halben Stunde brachen bei Waldhausen dann fast alle Dämme, denn man schraubte das Ergebnis zunächst auf 1:6 durch die Tore von Bulut und wieder Kaiser nach oben. Zwar kam die Heimelf erneut durch Bolger bzw. eher einem Unterkochener Eigentor zum zweiten Treffer, weitere zwei Tore in den letzten Minuten sicherten unserer Mannschaft aber den hochverdienten und auch in der Höhe absolut passenden Derbysieg.