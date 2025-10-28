Verdienter Derbysieg für Großengottern

Es hatte sich über die letzten Jahre schon angebahnt. Nachdem der FC Union Mühlhausen schon die letzten beiden Derbys zu Hause gegen den SC 1918 Großengottern nur mit glücklichen Siegen für sich entscheiden konnte, waren die Schützlinge von Trainer Toni Jurascheck diesmal „reif“.

Es schien alles nach Plan zu verlaufen, das prognostizierte Regenwetter hielt sich im Rahmen, so dass knapp 250 Zuschauer den Evergreen besuchten. Die sahen jedoch ein Match, welches den richtigen Derbycharakter vermissen ließ. Daran schuld waren mehr die zuletzt erfolgreichen Union- Kicker, die sich mit dem fünften Sieg in Serie oben festsetzen wollten. „Dafür taten wir von Anfang an viel zu wenig, Es war bei uns zu wenig Emotion und Begeisterung im Spiel“, fand Toni Jurascheck schon zur Pause und betonte das auch bei seiner Kabinenansprache. Dabei gelang seiner Truppe in der 44. Minute die glückliche 1:0-Halbzeitführung durch Jerome Petereit.

Die machte die Gäste mehr munter als die uninspiriert auftretenden Unioner. Der Rodriguez-Elf gelang es mit einfachsten Fußball, hinten mit vielen Beinen die Abwehr dicht zu machen und mit langen Bällen über das Spielfeld für Nadelstiche zu sorgen, den Mühlhäusern das Leben schwer zu machen. Bestärkt wurden sie durch den schnellen Ausgleich von Hannes Lochmüller-1:1 (55.). Die Union Fans vermissten eine deutliche Reaktion ihres Teams, erst recht als Rico Baumgardt die Gäste mit 1:2 in Front ballerte-1:2 (69.). „Wir haben mit unseren Mitteln schon vor dem Seitenwechsel eine gute Leistung gezeigt und haben uns in Abschnitt zwei noch gesteigert und waren vor dem gegnerischen Gehäuse konsequent“, freute sich Robert Rodriguez über das Gezeigte seiner Elf. Bei den Eisernen war kein Aufbäumen zu spüren, das war keine Leistung, die eines Derbys würdig war. Als dann Jerome Kirschner die letzte Hundertprozentige aus fünf Metern über den Kasten jagte war die Heimniederlage besiegelt, die Markus Freier sogar noch mit dem 1:3 erhöhte (90.+2).