– Foto: Robert Gertzen

"Verdienter Derbysieg" - Dinklage stürzt den Tabellenführer Erste Niederlage für GW Mühlen

Der TV Dinklage hat das Derby bei Grün-Weiß Mühlen mit 3:1 für sich entschieden und damit einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Vor rund 600 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Phasen hatten – am Ende aber die Gäste die Oberhand behielten und Mühlen so die erste Saisonniederlage kassierte.

„Der Derbysieg ist ein verdienter Derby-Sieg. Es ist natürlich schon geil für uns, dass wir gestern so ein geiles Spiel gemacht haben, die Inhalte auf den Platz bekommen haben. Den Zuschauern mit den 600 Zuschauern haben wir auf jeden Fall auch auf eine gewisse Art und Weise ein Spektakel geliefert“, freute sich Dinklages Trainer Tobias Langemeyer nach Abpfiff. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, sah er sein Team nach der Pause klar im Vorteil: „Zweite Halbzeit haben wir dann auf jeden Fall auch extrem gut gespielt, haben uns am Ende extrem viele Torschüsse erarbeitet. Mit ein bisschen mehr Genauigkeit kannst du natürlich noch höher gewinnen.“ Auch Mühlens Coach Andreas Hinrichs fand deutliche Worte: „Aus unserer Sicht sicherlich eine sehr ärgerliche Niederlage. Kommen nicht gut rein, haben die ersten Minuten einige gute Chancen, das Tor fällt aber auf der anderen Seite.“ Nach dem frühen 0:1 durch Rivaldo Mitkov schlug Benjamin Willenbrink zwar schnell zurück, doch ein Eigentor von Tom-Johannes Olberding brachte die Gastgeber noch vor der Pause wieder ins Hintertreffen. „Sind ein bisschen zu naiv, auch im Zweikampf. Dann grätscht Verteidiger Tom Olberding eine Reingabe – leider zum eigenen Tor. Plötzlich 1:2 zurück, aus dem Nichts.“ Zwar hätten die Hausherren in der 40. Minute noch einen Elfmeter bekommen können, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Nach der Pause hatte Mühlen die große Chance zum Ausgleich: „Wir haben dann noch die riesige Chance durch Benji Willenbrink zum 2:2. Er musste den Fuß eigentlich nur hinhalten, aber der Ball verspringt ein bisschen“, ärgerte sich Hinrichs. Im direkten Gegenzug traf erneut Mitkov zum 3:1 für die Gäste – die Vorentscheidung. „Das Tor hat uns dann den Stecker gezogen. Danach kommen wir nicht mehr richtig zurück, sind sehr unsauber in den Aktionen, zu hektisch, viele falsche Entscheidungen.“ Langemeyer sah in dieser Phase sein Team klar überlegen: „Mühlen hat natürlich auch Chancen gehabt, aber dementsprechend ist dieses 3:1 absolut gerecht und in der Höhe verdient. Jetzt gilt es, diesen Entwicklungsschritt nachhaltig aufzubewahren. Da sind die Jungs gefordert.“ Hinrichs bilanzierte dagegen: „Sehr ärgerliche, sehr bittere Niederlage, aber aufgrund der zweiten Halbzeit auch nicht ganz unverdient. Wir müssen das akzeptieren und jetzt sofort eine Reaktion zeigen.“ Mühlen spielt am heutigen Mittwoch gegen Eintracht Nordhorn den Pokal, legt den Fokus aber auch wieder erhöht auf das Spiel am Wochenende bei Vorwärts Nordhorn, wenn es um Punkte in der Landesliga geht. Auch Dinklage ist unter der Woche gefordert und spielt am Donnerstag im Ligaduell gegen den BV Garrel.