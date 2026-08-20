Verdienter Derbysieg des SEF

Am Mittwoch Abend war wieder Derby Time im Luitpoldstadion in Freising angesagt und die Fußballer des SEF wollten es diese Saison besser machen, als in den Partien der letzten Saison gegen den SVA Palzing. Dort gelangen den Domstädtern jeweils nur zwei Unentschieden gegen die "Filiale" aus dem Ampertal. Bei sommerlichen Temperaturen und einer stattlichen Kulisse von 420 Zuschauern entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine etwas zähe Partie, was wohl auch der schwül-heißen Witterung geschuldet war.
Die Gäste kamen meist über Standartsituationen vors Tor der Hausherren, welche aber allesamt verpufften. Außer einer sehr guten Abschlußchance von Rakonic, welche er aber am Ende deutlich verzog, kam nichts Gefährliches zustande. Der SEF war zwar feldüberlegen und konnte sich 3-4 gute Chancen erspielen, es fehlte jedoch entweder an Präzision oder aber man spielte es einfach zu umständlich und nicht zielstrebig genug. Die beste Gelegenheit hatte noch Hölzl in der 26. Minute, als er einen Heber am herauslaufenden SVA-Keeper neben das Tor setzte. So ging es folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.
In der zweiten Spielhälfte zeigten die Domstädter dann ein ganz anderes Gesicht. Tempo, Laufbereitschaft und Zielstrebigkeit wurden deutlich erhöht und man übernahm komplett das Spielgeschehen. Die Gäste waren von da an ausschließlich mit Abwehrarbeit beschäftigt. Bereits nach 48 Minuten prüfte Brandes SVA Keeper Kostic, der aber ebenso hervorragend parierte wie er auch den Nachschuss von Huber zur Ecke lenkte.
In der 59. Minute war es dann aber soweit. Nach hervorragender Vorarbeit von Florian Huber, der im linken Strafraum zwei Gegenspieler vernaschte und dann überlegt nach hinten ablegte, konnte Florian Hölzl mit seinem bereits 5. Saisontreffer die inzwischen hochverdiente Führung für die Gelb-Schwarzen besorgen.
Auch danach änderte sich am Spielgeschehen nichts und der SEF war jederzeit dominant. Dem SVA gelang es in der zweiten Halbzeit nicht, eine einzige nennenswerte Offensivaktion zu verzeichnen.
In der 88. Minute war es dann Osaro Aiteniora, dem von der rechten Außenline ein Flankenversuch über den Spann rutschte und der Ball hoch auf den kurzen Palzinger Torpfosten segelte. Dem bis dahin sehr gut haltenden Kostic glitt dabei der Ball beim Versuch das Leder zu pflücken unglücklich zwischen die Hände ins eigene Tor. Die Entscheidung in einem in HZ 2 sehr einseitigen Derby.
Nach 94 Minuten pfiff der hervorragend leitende Schiedsrichter Julian Neumann vom SV Wörth ein sehr faires Derby unter dem Jubel des Freisinger Anhanges ab.
Der SEF hält mit nun 10 Zählern aus 5 Partien weiter Anschluss an die Tabellenspitze während die Gäste ab kommendem Wochenende weiter versuchen müssen die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Die Freisinger gehen hierbei bereits am Samstag um 16 Uhr beim FC Gerolfing wieder auf Punktejagd.