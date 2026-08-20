Verdienter Derbysieg des SEF Vereinsnachricht von Andreas Schlechta · Heute, 09:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jürgen Meyer

Am Mittwoch Abend war wieder Derby Time im Luitpoldstadion in Freising angesagt und die Fußballer des SEF wollten es diese Saison besser machen, als in den Partien der letzten Saison gegen den SVA Palzing. Dort gelangen den Domstädtern jeweils nur zwei Unentschieden gegen die "Filiale" aus dem Ampertal. Bei sommerlichen Temperaturen und einer stattlichen Kulisse von 420 Zuschauern entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine etwas zähe Partie, was wohl auch der schwül-heißen Witterung geschuldet war.

Die Gäste kamen meist über Standartsituationen vors Tor der Hausherren, welche aber allesamt verpufften. Außer einer sehr guten Abschlußchance von Rakonic, welche er aber am Ende deutlich verzog, kam nichts Gefährliches zustande. Der SEF war zwar feldüberlegen und konnte sich 3-4 gute Chancen erspielen, es fehlte jedoch entweder an Präzision oder aber man spielte es einfach zu umständlich und nicht zielstrebig genug. Die beste Gelegenheit hatte noch Hölzl in der 26. Minute, als er einen Heber am herauslaufenden SVA-Keeper neben das Tor setzte. So ging es folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause. In der zweiten Spielhälfte zeigten die Domstädter dann ein ganz anderes Gesicht. Tempo, Laufbereitschaft und Zielstrebigkeit wurden deutlich erhöht und man übernahm komplett das Spielgeschehen. Die Gäste waren von da an ausschließlich mit Abwehrarbeit beschäftigt. Bereits nach 48 Minuten prüfte Brandes SVA Keeper Kostic, der aber ebenso hervorragend parierte wie er auch den Nachschuss von Huber zur Ecke lenkte.