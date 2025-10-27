Verdienter Derbysieg der FZG!

So sollte der FV Ubstadt dann auch bereits in der 8. Spielminute in Führung gehen. Ein Eckball konnte nicht konsequent geklärt werden und die daraus resultierende Schusschance konnte der Torwart nur noch nach vorne abwehren. Der Nachschuss war für den Ubstädter Stürmer dann ein leichtes Unterfangen. Auch in den Folgeminuten hatte man keine großen Spielanteile. Verletzungsbedingt musste man dann auch schon früh in der Begegnung wechseln. In der 16. Minute ersetzte Jan Wäckerle den angeschlagenen Silas Reinert.

Bevor das Derby in Gochsheim startete, absolvierte unsere 2. Mannschaft ihr Auswärtsspiel beim FV Ubstadt 2. Die Heimmannschaft ist deutlich besser ins Spiel gekommen und konnte speziell in den Anfangsminuten fast alle Zweikämpfe für sich entscheiden. Die FZG konnte vor allem nicht die so genannten „zweiten Bälle“ erobern.

In der 57. Minute kassierte man dann nochmals ein Tor nach einer Ecke. Um kurze Zeit später durch einen Fernschuss durch Nicolai Luft noch das 4:1 zu kassieren. Das Spiel war somit eigentlich entschieden. Die Mannschaft bewies aber Moral und konnte durch die Tore von Jan Wäckerle und Patrick Singer wieder auf 4:3 verkürzen. Speziell ab der 70. Minute konnte man an diesem Tag überzeugen, da man sich auf das einfache Spiel konzentrierte und auch die Zweikämpfe mit der richtigen Einstellung absolvierte. Den Gastgebern merkte man dann auch an, dass sie hier noch etwas zu verlieren haben. Nach einer tollen Einzelleistung erhöhte Ubstadt dann jedoch in der 90. Minute auf 5:3. Quasi mit dem Abpfiff konnte man zwar abermals verkürzen, jedoch sollte es beim 5:4 bleiben.

Ab der 20. Spielminute wurde das Spiel der FZG deutlich besser, man konnte die gegnerischen Vorstöße gut unterbinden und auch schon die ein oder andere Strafraumszene generieren. Eine dieser Chancen nutze in der 35. Minute Marlon Hardock zum 1:1. Mit dem Unentschieden sollte es dennoch nicht in die Halbzeit gehen, da Ubstadt erneut nach einer Ecke kurz vorher auf 2:1 stellte.

Die Niederlage geht absolut in Ordnung, war der FVU über 90. Minuten gesehen, einfach die Mannschaft, die durch ein besseres Kombinationsspiel überzeugte und in den entscheidenden Zweikämpfen mit mehr Willen agierte. Auch wenn die Moral der Mannschaft gestimmt hat, war das jedoch kein gutes Spiel unserer zweiten Mannschaft. Der Gegner gehört mit Sicherheit zu den Top Teams in der Liga, aber genau deswegen muss man in einem solchen Spiel eine andere Einstellung an den Tag legen. Ein weiteres Spiel in der Ferne steht am kommenden Sonntag an, wenn man beim FC Neibsheim 2 zu Gast ist.

Um 15:00 Uhr wurde dann unter den zahlreich mitgereisten FZG-Anhängern das Derby in Gochsheim angepfiffen. In der ersten Viertelstunde konnte man speziell durch Standards, die ein oder andere gefährliche Situation im gegnerischen Strafraum erzwingen. Der SV Gochsheim agierte sowohl in der Anfangsphase als auch über die gesamte Spieldauer fast nur mit langen Bällen.

Unter nicht optimalen Platzbedingungen sollte man dann in der 21. Spielminute in Führung gehen, doch das Kopfballtor von Simon Schuh wurde aufgrund einer Abseitssituation zurückgenommen. Auch wenn die Mannschaft an diesem Tag phasenweise nicht durch ihr flüssiges Kombinationsspiel überzeugen konnte, hatte man jedoch ganz klar die Spielkontrolle. Gut herausgespielte Angriffe wurden dann meist durch Fouls vom Gegner unterbunden. In der 35. Minute konnte man die FZG dann aber auch nicht durch Fouls stoppen. So war es am Ende Felix Schmid, der nach einem großartigen Spielzug über die linke Außenbahn und toller Vorlage von Driton Uka zum 1:0 vollstreckte. Mit dem 1:0 ging es dann auch in Pause.

In der zweiten Halbzeit sollte sich auch in den ersten 15 Minuten nichts an den Spielvorteilen ändern, wobei man sagen muss, dass die FZG auch schon in dieser Phase teilweise zu schlampig bzw. behäbig im Spielaufbau agierte. In der 61. Spielminute hatte man dann zweimal die Möglichkeit, nach einem der selten vorgetragenen Angriffe vom Gegner den Ball zu klären. Da dies jedoch nicht gelang, konnte der SV Gochsheim durch einen sehenswerten Distanzschuss den Ausgleich markieren. Das Spiel blieb zerfahren und war weiterhin von vielen Fouls geprägt. Die FZG bestimmte jedoch weiterhin das Spielgeschehen und ließ keine weiteren gefährlichen Angriffe des Gegners zu. In der 68. Spielminute konnte man durch Driton Uka erneut in Führung gehen. Man ließ sich also wie so oft in dieser Saison von einem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen. Speziell in den letzten 20. Minuten fand man dann auch wieder besser ins eigene Spiel und konnte geschickt den Ball und Gegner laufen lassen. In der 80. Spielminute sollte dann der „Mann des Tages“ Driton Uka nach Vorlage von René Lahr auf 3:1. erhöhen.

Weitere gute Möglichkeiten konnten leider nicht verwertet werden und so war das 3:1 letztlich auch der Endstand der Begegnung. Die Mannschaft wusste von Beginn an, was für ein Spiel zu erwarten ist und konnte dann auch als absolut verdienter Sieger, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Sieg gegen den Nachbarn aus Gochsheim einfahren. Im Namen der Mannschaft nochmals ein großes Dankeschön an die mitgereisten FZG-Fans, die bedingungslos hinter der Mannschaft standen und auch außerhalb des Platzes für die richtige Derbystimmung gesorgt haben.

Die erste Mannschaft bestreitet am kommenden Wochenende ein weiteres Auswärtsspiel. Beim TSV Dürrenbüchig ist zumindest, was die Platzverhältnisse betrifft ein ähnliches Spiel zu erwarten.

Der TSV hatte sich vor zwei Wochen von ihrem bisherigen Trainer getrennt. Am vergangenen Sonntag konnte man dann nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit einem 5:0 Auswärtssieg beim 1. FC Bruchsal 2 den Platz als Sieger verlassen. Die Bilanz der letzten 5 Spiele ist ausgeglichen, so stehen für beide Temas jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden zu Buche. Zumal die FZG speziell in Dürrenbüchig in den letzten Begegnungen ihre Probleme hatte. Auch wenn man nach wie vor eine fast makellose Saison spielt und weiterhin ungeschlagen ist, sollte man den Gegner trotz der unterschiedlichen Tabellenplätze nicht unterschätzen. So stellt die Mannschaft vom neuen Trainer „Kim Weigel“ mit dem Stürmer Martin Hassmann u.a. den besten Torschützen der Liga. Anpfiff der Begegnung in Dürrenbüchig ist am Sonntag bereist um 14:30 Uhr.