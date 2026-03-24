Verdienter Derbysieg

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Arjonit Rexhepi, Einecker (79. Tekbas), Aslan, Gomez, Faller (C), Bektashi, Ngonge Mboyo, Altin Rexhepi (69. Bellemare), Alihoxha (90. Wiesler), Häringer

Zuschauer: 250

Schiedsrichter:

Timo Bugglin (TuS Binzen)

Assistenten: Niclas Renk (1) und Milan Buchkremer (2)

Auch im Markgräfler Derby …

… baute der VfR Hausen seine gute Serie absolut verdient aus – nunmehr 7 Spiele ungeschlagen (!!). Die letzte Niederlage stammt vom 08.11.2025, zu Hause gegen den SC Lahr mit 3:4.

Wie in den letzten Begegnungen starteten die Möhlinkicker von Sekunde eins an motiviert, kompakt und selbstbewusst. Eine Volleyabnahme von Fernando Gomez aus 22 Metern war die erste Torannäherung, Stefan Lauer im FCA-Gehäuse war aber sicher auf dem Posten.

In Minute 28 das vermeintliche 1:0 für den VfR nach der ersten Ecke von Muhammed Aslan. Tiziano Casalnuovo verlängerte diese ins lange Eck, Kapitän Steffen Reinecker konnte per Kopf erst klar hinter der Linie retten. War aber schwer zu sehen für das ansonsten starke Spielleiter-Trio.

Hausen das bessere Team, der FCA bis zur Pause im Angriff ohne Durchschlagskraft. In der 42. Spielminute nun doch das 1:0 für die Gelb-Schwarzen – in Vorbereitung, Entstehung und Abschluss „ein Sahnestückchen“. Im vollen Tempo hebt Leandro Einecker die Kugel auf Shqipon Bektashi. Der nimmt den Ball ganz stark mit und hebt ihn über den chancenlosen Stefan Lauer.

Das erste Tor aus dem Feld nach 252 Minuten (!!) in diesem dritten Derby 25/26. Das Vorspiel endete 0:0 und das Pokalspiel stand nach 120 Minuten ebenso 0:0.

Der Pausenstand war verdient 1:0 für den VfR.

Nach dem Wechsel wurde der FCA etwas mutiger, kam nun auch zu Abschlüssen, die aber selten große Gefahr heraufbeschworen. Das 2:0 (63.) war dann schon so etwas wie die Vorentscheidung an diesem Nachmittag in der Möhlinarena.

Der Angriff kam von der linken Seite und Kapitän Maximilian Faller wurde zentral im Gästestrafraum angespielt. Maxi zielte zu genau und traf flach den rechten Pfosten. Aber der seit Wochen in starker Form spielende „Lele“ Einecker war zur Stelle und knallte das Spielgerät in die FCA-Maschen.

Gästetrainer Bastian Bischoff wechselte sich dann selbst noch ein (79.). Die letzte gute Möglichkeit hatte Marko Anlicker (94.), aber Hausens Goalie Marvin Mettenberger konnte den Zu-Null-Sieg ins Ziel bringen.

Übrigens der erste seit dem 12.10.2025, damals 3:0 beim FC Villingen II.

Somit konnte Team 1 das hochgesteckte Ziel – 10 Punkte aus 4 Spielen – von Coach Erich Sautner maßgenau erfüllen. Der war natürlich sehr erfreut: „Ich bin total zufrieden mit der Einstellung der Jungs.“

Hervorzuheben ist, wie die Mannschaft das Erarbeitete in den Trainingseinheiten stetig auf den Platz und mit ins Spiel bringt. Unter Erich Sautner konnte der Gegentorschnitt von 1,56 auf 0,75 halbiert werden – der Grundstock für die tolle Bilanz der letzten Wochen.

So darf es gerne weitergehen, denn die einstelligen Tabellenplätze sind endlich in greifbarer Nähe.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)