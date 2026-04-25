Verdienter Auswärtssieg unserer U12

Bei herrlichen Wetterbedingungen zeigte unsere D2 der Sportfreunde Schwäbisch Hall heute eine starke Leistung und holte bei der SG Supzbach/Murr/Oppenweiler II einen verdienten 4:0-Auswärtssieg.

Von Beginn an merkte man der Mannschaft an, dass sie Lust auf das Spiel hatte und voll bei der Sache war. Die Einstellung passte, auch wenn der Spielfluss phasenweise etwas zerfahren war. Durch Tore von Liam Kos und Finn Bartz ging es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeit.

Besonders stark präsentierte sich unsere Defensive, die souverän stand und kaum klare Chancen zuließ. Wenn Oppenweiler doch gefährlich wurde, war Torhüter Jason Cudok sicher zur Stelle und parierte stark.