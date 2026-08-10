Verdienter Auswärtssieg: Suchsdorfer SV dreht das Spiel in Altenholz

Stark: Drittes Saison-Tor für Mats Ellwanger und damit ganz oben in der Torjägerliste der Verbandsliga Ost. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Suchsdorfer SV hat am dritten Spieltag einen am Ende verdienten 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim TSV Altenholz eingefahren. Nach einer verschlafenen Anfangsphase und einem Pausenrückstand drehten die Gäste die Partie nach dem Seitenwechsel durch eine starke Leistungssteigerung und eiskalte Effizienz.

Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start und stellten die Gäste vor allem in der Anfangsphase vor große Probleme. Suchsdorfs Trainer Dennis Guscinas gab unumwunden zu: „Wir waren die ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten taktisch, defensiv, auch in der Kommunikation defensiv nicht auf der Höhe, kassieren danach folgerichtig das 0:1.“

Nachdem Mats Ellwanger den TSV Altenholz in der 10. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, verpassten es die Gastgeber, den Vorsprung auszubauen. Altenholz ließ hochkarätige Chancen ungenutzt und vergab unter anderem eine Gelegenheit freistehend direkt vor dem Tor. Auch Altenholz-Coach Nils Lenschau fasste den ersten Abschnitt zusammen: „Die erste Halbzeit war auf jeden Fall zufriedenstellend. Wir haben wenig zugelassen, kontrollieren das Spiel. Was man uns vorwerfen muss, ist natürlich, dass wir nicht das 2:0 oder das 3:0 machen.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Suchsdorf kam mit deutlich höherer Intensität aus der Kabine und übernahm das Kommando. „Danach kommen wir gut, wirklich sehr, sehr gut raus, haben mit deutlich höherer Intensität dagegenhalten können als Altenholz“, freute sich Guscinas über den Umschwung.

Lenschau musste den Bruch im Spiel seiner Mannschaft einräumen: „Wir kommen dann aus der Kabine und haben einfach komplett den Faden verloren für 20 bis 25 Minuten. Wir bekommen dann zwei Gegentore.“ Den Ausgleich besorgte Pelle Christiansen in der 48. Minute, ehe Johan Frerichs in der 68. Minute nach mustergültiger Vorarbeit das 2:1 für Suchsdorf nachlegte. Beide Vorlagengeber legten sich die Treffer im übrigen gegenseitig auf, wobei vor allem Christiansen über die rechte Seite ein starkes Spiel machte.

Späte Drangphase bleibt ohne Ertrag

In der Schlussphase versuchte Altenholz noch einmal alles, um die Niederlage abzuwenden. Mehr als ein Lattentreffer von Lars Dettenkofer, der das Leder kurz vor dem Ende artistisch an das Aluminium chippte, sprang für die Hausherren jedoch nicht mehr heraus.

Suchsdorf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich drei Punkte. Lenschau blickte trotz der Enttäuschung nach vorne: „Wir arbeiten sehr stark daran gerade und wollen das in den nächsten Tagen jetzt in der englischen Woche in eine andere Richtung lenken.“

Stimme zum Spiel