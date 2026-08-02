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Ligabericht
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Verdienter Auswärtssieg: SSC Dodesheide setzt sich in Lechtingen durch
Nach Pokal-Aus gelingt dem SSC mit einem 1:0-Erfolg zum Bezirksliga-Auftakt die erhoffte Wiedergutmachung.
Nach dem frühen Aus im Bezirkspokal wollten sowohl der SF Lechtingen als auch der SSC Dodesheide zum Start der Bezirksliga ein Zeichen setzen. In einer intensiven und umkämpften Partie bei hochsommerlichen Temperaturen erwischten die Gäste den besseren Tag und belohnten sich mit einem verdienten 1:0-Auswärtssieg.
Von Beginn an entwickelte sich ein zweikampfbetontes Spiel. Die erste Großchance gehörte dem SSC Dodesheide, doch Emre-Can Agil zögerte in aussichtsreicher Position einen Moment zu lange, sodass ein Lechtinger Abwehrspieler noch entscheidend klären konnte. Auch im weiteren Verlauf erspielten sich die Gäste die gefährlicheren Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde verhinderte Lechtingens Torhüter Kühnel mit einer starken Parade gegen den erneut glücklosen Agil den Rückstand.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSC die aktivere Mannschaft. Zwar fehlte zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss, doch rund 15 Minuten vor dem Ende fiel die verdiente Entscheidung. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Luciano Faraci traf Tino Vilchez-Bayer zum 1:0 für die Gäste.
Tino Vilchez-Beyer erzielte das Tor des Tages für den SSC Dodesheide – Foto: Fupa
Mit mehr Spielanteilen und den besseren Torchancen verdiente sich der SSC Dodesheide den erfolgreichen Start in die Bezirksliga und ließ die Enttäuschung über das Pokal-Aus schnell vergessen.
"Ein gelungener Start in die neue Saison. In den ersten Minuten müssen wir schon das Tor machen. Sonst verläuft das ganze Spiel viel im Mittelfeld mit leichtem Chancenplus auf unserer Seite. Am Ende machen wir das entscheidende Tor und freuen uns für eine geschlossene Mannschaftsleistung,“ sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann.
"Der Sieg geht für Dodesheide absolut in Ordnung. Von den beiden hundertprozentigen Chancen müssen wir eine machen, dann nehmen wir mit etwas Glück einen Punkt mit,“ lautet das Statement von Trainer Holger Karp (SF Lechtingen).