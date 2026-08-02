Verdienter Auswärtssieg: SSC Dodesheide setzt sich in Lechtingen durch

– Foto: Mario Gerken

Nach dem frühen Aus im Bezirkspokal wollten sowohl der SF Lechtingen als auch der SSC Dodesheide zum Start der Bezirksliga ein Zeichen setzen. In einer intensiven und umkämpften Partie bei hochsommerlichen Temperaturen erwischten die Gäste den besseren Tag und belohnten sich mit einem verdienten 1:0-Auswärtssieg.

Von Beginn an entwickelte sich ein zweikampfbetontes Spiel. Die erste Großchance gehörte dem SSC Dodesheide, doch Emre-Can Agil zögerte in aussichtsreicher Position einen Moment zu lange, sodass ein Lechtinger Abwehrspieler noch entscheidend klären konnte. Auch im weiteren Verlauf erspielten sich die Gäste die gefährlicheren Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde verhinderte Lechtingens Torhüter Kühnel mit einer starken Parade gegen den erneut glücklosen Agil den Rückstand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSC die aktivere Mannschaft. Zwar fehlte zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss, doch rund 15 Minuten vor dem Ende fiel die verdiente Entscheidung. Nach einer gelungenen Vorarbeit von Luciano Faraci traf Tino Vilchez-Bayer zum 1:0 für die Gäste.