Verdienter Auswärtssieg in Westerstetten für unsere Reserve

Bei strahlendem Sonnenschein und top Bedingungen in Westerstetten traf unsere Zweite auf eine ersatzgeschwächte Westerstetter Mannschaft, die deshalb im 9vs9 (Flex) angetreten ist.

Gleich zu Beginn wussten unsere Jungs die vielen Räume, die sich bei diesem System ergeben zu nutzen und konnten vor allem über die linke Seite Druck auf Westerstetten ausüben. Dort wirbelte Jan-David Schäch, der sich in den letzten Wochen auf seiner Stammposition im Tor als Vertreter für den verletzten Robin Wachter sehr gut präsentierte. Doch auch auf dem Feld wusste er zu überzeugen und setze in Minute zwölf einen Freistoß aus halblinker Position ins lange Eck. Der Jubel verstummte aber bereits nach zwei Minuten, denn Westerstetten glich aus zum 1:1. Doch wiederum nur fünf Minuten später war es Jan-David, der sich den Ball für einen Freistoß zurecht gelegt hatte und ihn gekonnt, um die Mauer herum drehte – 1:2 für unsere Jungs! Die Spielfreude auf Ballendorfer Seite war ungebremst und so trieb Jan Bührle nach einer schönen Verlagerung das Spiel über die rechte Seite an, überlief seinen Gegenspieler in höchstem Tempo und brachte eine scharfe Flanke auf Jan-David, der einmal mehr seine Torjägerqualität unter Beweis stellte und den Ball im Tor unterbrachte. So ging es mit einem 1:3 in die Halbzeit.