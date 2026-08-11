Verdienter Auswärtssieg in Pößneck

Nach der bitteren Auftaktniederlage wollten die Kicker vom VfR Bad Lobenstein im Derby beim VfB 09 Pößneck unbedingt punkten, um nicht gleich von Beginn an der Saison im unteren Tabellendrittel beheimatet zu sein. Und dies sollte bei sommerlichen Temperaturen auch eindrucksvoll gelingen. Dabei wartete Trainer Johannes Liebmann gleich mit einer Überraschung in der Startelf auf, denn mit dem 42- jährigen Steven Kessel kehrte ein alter Bekannter nach siebenjähriger Spielpause wieder zwischen die Lobensteiner Pfosten zurück und zeigte mit einigen tollen Paraden, dass er nichts von seiner Klasse verloren hat.

Die Koseltaler bestimmten von Beginn an die Partie und hatten in der 10. Spielminute die erste Chance durch Oliver Hölzel nach schönem Zuspiel von Sebastian Mai, doch landete der Abschluss knapp neben dem linken Pößnecker Torpfosten. In Minute 17 machte es dann Sebastian Mai selbst und traf nach Zuspiel von Lucas Scholz herrlich aus 25 Metern über den zu weit vorn platzierten Pößnecker Keeper zur verdienten Führung. Wie aus dem nichts konnten die Gastgeber zehn Minuten später ausgleichen, als sie ein Abstimmungsproblem in der Bad Lobensteiner Innenverteidigung nutzten und der Ball plötzlich im VfR- Tor lag. Die Gäste zeigten sich aber weing geschockt und als Maurice Fuchs in der 33. Minute nach super Zuspiel von Florian Wiechert im Pößnecker Strafraum nur durch Foulspiel gebremst werden konnte, verwandelte Sebastian Mai sicher zur erneuten Führung. Die letzten fünf Minuten vor der Pause gehörten aber noch einmal den Gastgebern. Konnte Steven Kessel in der 39. Minute einen Kopfball noch sensationell an die Latte lenken, war nur drei minuten später auch er machtlos, als nach Freistoß ebenfalls per Kopf der Ausgleich fiel.

Die zweite Halbzeit gehörte dann aber den Gästen aus dem Oberland. Bereits drei Minuten nach Wiederbeginn traf Morris Möller nach präziser Ecke von Sebastian Mai per Brust zum 2: 3. Und nun ließen die Koseltaler keine Zweifel mehr aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Scheiterten zunächst Maurice Fuchs per Fernschuss und Daniel Dittmar per Kopf noch, war es in Minute 63 soweit und der eingewechselte Maurice Junge stellte per herrlichem Schlenzer ins lange Eck auf 2: 4. Danach versuchten die Gastgeber zwar nochmal alles, aber die Lobensteiner Defensive, mit dem überragenden Mike Gottschalk an der Spitze, verhinderte aufopferungsvoll weitere gefährliche Abschlüsse. In den letzten Minuten hatten die Koseltaler auch noch zwei richtig gute Konterchancen, doch scheiterte zunächst Tom Becker an der Querlatte und kurze Zeit später Maurice Fuchs freistehend. So blieb es am Ende beim hoch verdienten 2: 4 Auswärtssieg des VfR.