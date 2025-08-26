Verdienter Auswärtssieg der Zweiten in letzter Minute

Heute ging es für unsere Zweite um Trainer Hüser bei bestem Fußballwetter und leichtem Wind nach Niedertrebra. Die Anfangsphase begann ausgeglichen und beide Mannschaften erspielten sich gute Torchancen, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis hier das erste Tor fiel. In der 22. Minute war es dann zu Gunsten des VfB soweit: Ein toller Angriff der Zweiten über Cremer auf Omar, der mit einem platzierten Abschluss das 1:0 erzielte. Es war der Beginn eines wilden »Katz-und-Mausspiels« zwischen beiden Mannschaften in Sachen Tore schießen. Nur sechs Minuten später erzielte Kühr das 1:1 nach Nachlässigkeiten unserer bis dahin gut funktionierender Defensive. Noch vor der Pause in der 43. Minute gelang jedoch unseren Männern die erneute Führung. Nach einem langen Ball von Grether auf den blitzschnellen Husein stand Omar nach dessen toller Vorlage erneut goldrichtig und schoss sehenswert sein zweites Tor.

In der zweiten Halbzeit hatte nach einigen Angriffen des VfB der Gastgeber seine stärkste Phase, an dessen Ende Bruno Michael bei einem Freistoß aus gefährlicher Position den Ball in der Mauer im Strafraum unglücklich mit der Hand berührte. Schiedsrichter Guse, der die Partie bis zum Verlassen des Spielfelds nach Schlusspfiff souverän leitete, entschied auf Handelfmeter. Niedertrebras Kapitän Langemann jagte den fälligen Strafstoß in der 63. Minute in die linke, untere Ecke und Grether, der in die andere Ecke unterwegs war, hatte folglich nicht den Hauch einer Chance. Doch unsere Zweite legte nach Dreifachwechsel in Minute 74 erneut vor. Der frische Cortes de la Piedra bediente mittels halbhohem Lupfer den im Strafraum stehenden Wolter, der das Leder ohne lange zu fackeln an Oehler vorbei ins Tor lenkte. Oberweimar erarbeitete sich weiter viele Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Die Gastgeber versuchten es immer wieder mit langen Bällen doch Oberweimar verteidigte geschlossen. Leider aber gelang zwei Minuten vor Schluss ein drittes Mal der Ausgleich aus VfB-Sicht, diesmal durch ein tolles Freistoßtor von Eichler. Wer jedoch glaubte, die hochmotivierte Hüsertruppe würde jetzt nachlassen, der täuschte sich. Nachdem mit Weimer der letzte Wechsel vollzogen war, kombinierte sich unsere Offensive in den Strafraum. Der ebenso eingewechselte Martinez Lopez scheiterte an Oehler, doch Joker Merie staubte trocken zum 4:3 Endstand aus Sicht des VfB ab, denn mit dem folgenden Anstoß fiel der Schlusspfiff.