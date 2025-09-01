Verdienter Auswärtssieg der SG Aulendorf in Ailingen

Nach der schwachen Vorstellung im vergangenen Heimspiel reiste die SG Aulendorf zur TSG Ailingen II und war auf Wiedergutmachung aus. Dies gelang dem Team von Trainer Martin Sommer sehr eindrucksvoll. Gegen stark in die Saison gestarteten Gastgebern aus Ailingen (2 Siege) zeigte die SGA eine geschlossene gute Leistung und bezwang die Gastgeber sehr deutlich mit 5:1.

Die SGA begann schwungvoll und ging durch einen Lupfer von Andreas Krenzler nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber konnten in der 30. Spielminute durch Dominik Schneider zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt.

In der zweiten Spielhälfte setzte die SGA ihre gute Vorstellung fort. Nach 65 Minuten erzielte Fabian Madlener das 2:1 für seine SG Aulendorf. Danach hatten die Gastgeber mit einem Pfostenschuss Pech. Beinahe im Gegenzug erhöhte Lukas Steinhauser für die Gäste aus Aulendorf auf 3:1. Das schönste Tor des Spiels erzielte dann in der 77. Minute Andreas Krenzler der den Ball aus gut und gerne 25 Metern Entfernung zum 4:1 ins Tornetz hämmerte. Den Schlusspunkt zum 5:1 erzielte in der 90.Minute David-Noah Rimili. Somit hat sich die SG Aulendorf wieder in die Erfolgsspur zurückgeschossen.