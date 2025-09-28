Verdienter Auswärtssieg der SG Aulendorf

Die SG Aulendorf gewinnt beim Aufsteiger SV Weissenau verdient mit 4:1.

Die SGA fuhr durch die Siegesserie der letzten Wochen mit breiter Brust und voller Selbstvertrauen zum SV Weissenau nach Mariatal. Nach anfänglichem Abtasten übernahmen die Gäste dann allmählich das Kommando auf dem Platz. In der 34. Minute erzielte Jochen Daiber das 0:1 für die SGA. Für ihn war es nach langer Verletzungszeit im ersten Einsatz von Beginn an sein 1.Tor für die SGA. Bereits zwei Minuten später erhöhte Andreas Krenzler, nach Vorlage von David-Noah Rimili auf 0:2. Nun lief es bei der SG Aulendorf immer besser und in der 44. Minute erzielte Andreas Krenzler auf Vorlage von Ramazan Ugur seinen zweiten Treffer zur 0:3 Halbzeitführung.

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber aus Weissenau etwas besser und zielstrebiger auf den Platz zurück und erzielten durch Massimo la Mela das 1:3. Aber trotzdem ließ die SG Aulendorf in der Folge defensiv nicht viel anbrennen. Nach 66 Minuten wurde Andreas Krenzler erneut von Ramazan Ugur bedient und erzielte mit seinem 11. Saisontreffer das 1:4. In der 88. Minute gab es noch unnötigerweise die Gelb Rote Karte für Fabian Madlener, der der SGA beim schweren Auswärtsspiel nächste Woche beim SV Ankenreute fehlen wird. Bei diesem 1:4 Spielstand blieb es dann bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Norbert Sailer und die SGA setzt sich zumindest bis zum Dienstag an die Tabellenspitze der Kreisliga A1.