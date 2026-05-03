Verdienter Auswärtssieg beim Dritten der Kreisliga

Da für den FC Forst weder die Chance auf den Auf- noch den Kreisligaabstieg im restlichen Spiel-programm drohte, war die Germania wohl nicht mehr mit voller Kapelle angetreten. Doch auch mit der ersten Elf wollte man die Punkte nicht kampflos dem Gegner überlassen.

Endlich wieder ein Hoffnungsschimmer am Ende des Frustrationstunnels. Nachdem aus den letzten fünf Kreisligaspielen nur ein Punkt auf der Habenseite geschrieben werden konnte, nahm die Reserve des FC Östringen die eminent wichtigen drei Auswärtspunkte mit und machte damit den ersten Schritt aus der Abstiegszone.

Der FC Östringen 2 konnte ebenso nicht in Bestbesetzung antreten, da der standesgemäße Torhüter Maximilian Hohlweck ausfiel und Trainer Antonio, seines Zeichens „Stürmer“, die Verantwortung für das Torviereck übernahm. Er machte seine Aufgabe durchweg gut. Er ließ nichts anbrennen, indem er immer wieder mit weiten Abschlägen die Gefahr von seinem Kasten fernhielt.

Allenfalls in der Anfangsphase konnte Forst mit gefälligem Kombinationsspiel einer spielerischen Überlegenheit Ausdruck verleihen. Letztlich wurden diese Bemühungen immer wieder rechtzeitig vom gut agierenden Abwehrverbund des Gastes zunichte gemacht.

Nach dieser Phase wurde für die Zuschauer immer augenfälliger, dass die linke Angriffsseite mit Marius Bentheimer der Schlüssel zum möglichen Erfolg sein könnte.

Einer dieser schnell vorgetragenen Angriffe durch den schnellen Außenverteidiger brachte den zu diesem Zeitpunkt erwarteten Torerfolg. Beim Lauf aus seiner linken Abwehrposition bis zur Außenlinie des gegnerischen Tores schüttelte er all seine Gegenspieler ab. Die präzise Flanke zur Mitte war von der Forster Abwehrzentrale unterschätzt worden. Dahinter wartete Goalgetter Philipp Leimenstoll, der mit einer geschickten Körpertäuschung seinen Bewacher stehen ließ. Dem Schuss aus 25m in den linken oberen Torwinkel konnte Forsts Torhüter Sandro Vitali nur noch staunend hinterher schauen.

Die Führung gab der Gastmannschaft die nötige Sicherheit. Schon vier Minuten später schickte Perparim Feta Noah Würges auf der rechten Seite mit einem langen Ball auf die Reise, bei der er mit einem schönen Lupfer seinen ersten Torerfolg für Östringen zum 0:2 in die rechte Torecke abschloss.

Nach Wiederanpfiff des Unparteiischen Emre Demirpolat , der bei dieser fairen Begegnung viel zu schnell zur ersten Gelben Karte griff, aber ansonsten keine großen Fehler machte, verlief die erste Viertelstunde relativ ausgeglichen. Hüben wie drüben gab es zwar die eine oder andere Gelegenheit, die Spielkombinationen besser auszuspielen. Doch verhinderten Eigensinn und technische Fehler den Abschlusserfolg.

Mitte der zweiten Hälfte wurde ein Direktschuss von Leimenstoll gerade noch so geblockt und dadurch die Erhöhung des Spielergebnisses verhindert. Die anschließende Ecke von links durch Benjamin Sailer köpfte Patrik Göbel nur knapp neben das Tor.

Die letzten 20 Minuten verliefen ohne größere Höhepunkte. In der Schlussphase der Partie hatten die mitgereisten Schlachtenbummler das Gefühl, dass Östringen noch den Willen hatte, einen weiteren Treffer zu erzielen. Gegen Ende der 90. + 6 Minuten wegen Verletzung eines Forster Spielers akzeptierten beide Seiten diesen Spielausgang.

(R.J./E.O.)