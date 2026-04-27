Verdienter Auswärtssieg auf dem Moldenberg!

In einem intensiven Spiel legten beide Mannschaften engagiert los und schenkten sich in der Anfangsphase nichts. Unsere Mannschaft schaffte es aber, nach einem schnellen Einwurf von Abele zu Eller und der mit starker Weiterleitung zu Weisensee das 1:0 zu machen. Der schöne Außenrist-Schuss ins lange Eck war für Schnaitheims Keeper Günther nicht zu halten. Vom Tor waren die Gastgeber ein Stück weit geschockt und für den Rest der ersten Halbzeit hatte unsere Mannschaft klare Vorteile. Man gewann die Mehrzahl an Zweikämpfen und hatte auch weitere Chancen, das Ergebnis nach oben zu schrauben. Dies geschah in der 31.Minute durch einen direkten Freistoß von Christian Essig, dessen trockener Schuss erneut nicht zu halten war. Nach dem Seitenwechsel legte die TSG wieder etwas zu und es entwickelte sich ein offeneres Spiel mit den besseren Chancen für die Hausherren. Wegmann, Kolb und Gammaro schafften es aber nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Auf der anderen Seite hatten Weisensee sowie die eingewechselten Ilg und Feuchter die besten Chancen zur Entscheidung. Es sollte noch bis zur 82.Minute dauern, als Löffelad eine Essig-Flanke per Kopfball über den gegnerischen Torhüter hinweg das 0:3 besorgte. Damit war die Partie so gut wie gelaufen. Auch wenn fast im Gegenzug das 1:3 fiel und es in der Schlussphase noch die ein oder andere Standard-Situation gab, änderte sich am Endresultat nichts mehr und man tütete so die drei Punkte ins Gepäck ein.