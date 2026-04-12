Verdienter Auswärtssieg am 18. Spieltag

Zum vorgezogenen 18. Spieltag traten unsere Damen auswärts beim SV Immenried an. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und kämpferische Partie, in der beide Mannschaften mit viel Einsatz in die Zweikämpfe gingen. Unsere Mannschaft kam dabei gut ins Spiel und konnte bereits in der 7. Minute durch Eva Pfau früh mit 0:1 in Führung gehen. Im weiteren Verlauf blieb unser Team zwar spielbestimmend, doch auch die Gastgeberinnen aus Immenried hatten immer wieder gute Phasen und versuchten, vor allem über kämpferischen Einsatz ins Spiel zu finden. In der 40. Minute konnte Luisa Schädler dann nach einem Freistoß auf 0:2 erhöhen. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, doch unsere Mannschaft zeigte sich weiterhin konzentriert und defensiv stabil. In der 48. Minute sorgte Isabelle Gschwind mit dem Treffer zum 0:3 für eine gute Ausgangslage in der zweiten Hälfte. Trotz weiterer engagierter Phasen der Gastgeberinnen ließ unser Team nur wenig zu und hielt kämpferisch stark dagegen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Melissa Eßlinger in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:4. Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, der vor allem auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung, großem Einsatzwillen und einer starken kämpferischen Leistung beruhte.