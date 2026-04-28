Verdienter Auswärtssieg

Die SGM Kirchberg II trat auswärts bei der SGM Baltringen/Mietingen II an und übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 8. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren Druck. Nach einem Freistoß traf Patricia Reiser zur frühen 0:1-Führung (8.). In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Nach der Halbzeit erhöhten unsere Damen auf 0:2, erneut war Patricia Reiser erfolgreich, diesmal per Foulelfmeter (52.). Gegen Ende wurde die Partie zunehmend hitziger, auch aufgrund strittiger Schiedsrichterentscheidungen. Trotz allem ließen wir nicht aus der Ruhe bringen und sicherten uns mit einer starken Leistung verdient den Auswärtssieg.