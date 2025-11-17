Verdienter Auswärtssieg

Bereits in der 1. Minute sorgte die SGM Kirchberg I für den perfekten Start, als Sally Aschmer den ersten Angriff souverän verwandelte. Nur wenige Minuten später erhöhte Isabelle Gschwind in der 5. Minute auf 0:2. In der 21. Minute erhöhte Dilara Karadeniz auf 0:3, auch in der Folge blieb die Dominanz der SGM klar erkennbar. Durch einen weiteren Treffer von Sally Aschmer (57.) baute die SGM ihre Führung weiter aus. Den Schlusspunkt setzte Eva Pfau in der 83. Minute, die nach einem konsequent ausgespielten Angriff zum Endstand traf. Über die gesamte Spielzeit präsentierte sich SGM überlegen und kontrollierte die Partie. Trotz zahlreicher weiterer Möglichkeiten verhinderte die mangelnde Effizienz im Abschluss ein noch deutlicheres Ergebnis.