Verdienter Auswärtssieg

All die Ostertage überstanden und man ist wieder angekommen in der Realität, welche sich langsam in Richtung Sommer bewegt und meine Nase mehr laufen lässt als mich selbst - ist ja auch nicht schwierig.

Normalerweise ist man an einem Spieltag gewöhnt, dass sich Vinz was in die Futterluke schiebt, heute nicht möglich, denn er musste ran - ja am Platz..ja, wirklich!

Dafür gab sich Pata vor dem Spiel noch was vom Burger King - da konnten meine zwei Brezensemmeln natürlich nicht anstinken.

Leider ist es das letzte Spiel der Saison für Käptn Edi Tinis gewesen - der nochmal alle Körner raushauen sollte.

Da Spiel begann äußerst konzentriert von Seiten der rot-schwarzen.

Das Spiel selbst ist im Grunde auch relativ schnell erzählt.

Von Gündlkofen kam äußerst wenig und die Eisenbahner zeigten ein sehr starkes Spiel.

In der 27. Minute dann ein feines Füßchen von Herrn Angulanza und Flo Markl war es vorbehalten den Führungstreffer zu erzielen.

Erfolgscoach Wroblewski hatte ein anerkennendes Nicken für diese Situation übrig.

Weiterhin waren die Gäste bis zur Halbzeit spielbestimmend.

Gündlkofen würde wenn dann über Standarts gefährlich.

Man traf sich also in der äußerst geräumigen Kabine zum Halbzeittee.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufhörte.

Die 09er druckvoll und das sollte sich auch auszahlen.

Ike ''Hüftgold'' Odoemenam startete an der Mittellinie durch und krönte seinen Sololauf mit einem überlegten Schuss ins Glück (damit ist ein Tor gemeint und nicht das, was man am Frankfurter Hauptbahnhof darunter versteht)

2:0 Führung...das musste es doch sein.

Wäre sicherlich die nächsten 20 Minuten auch schon der Sieg gewesen hätte man seine 100%igen Chancen gemacht aber da scheiterte man teils wieder kläglich.

Ja, es hätte so viel früher alles beendet sein können aber man ging fahrlässig mit den Chancen um.

Mein Arbeitstag hätte nach einem Foul wohl auch schon eher beendet sein können, Manfred Drexler beließ es aber bei einer gelben Karte - nochmals sorry, war wirklich keine Absicht.

So müsste Shaban im Tor eine wirklich Weltklasseparade raushauen als ein stark getretener Freistoß eigtl. unerreichbar war.

Ultra geiles Ding Shaban!

Alex Rumpler lief dann ein ums andere mal locker Bälle ab, als würde er dies schon seit 20 Jahren machen.

Phil Angulanza hatte eine Zweikampfquote die sich wirklich sehen lassen konnte.

Can und ich in der IV waren wie ein altes Ehepaar - nur mit weniger Streit und mehr Erotik.

Nfalie wackelte mit der Hüfte wie ein Sambatänzer, womit keiner der Gegner klar kam.

Matthias rannte und rannte - glaub der lief nach dem Spiel nach Hause.

Erwähnenswert was Edi und Flo im Zentrum ackerten, das war wirklich legendär!

Auch Kevin als er reinkam konnte sich nahtlos in das tolle Spiel einarbeiten - stark!

Und dann rund eine Viertelstunde vor Schluss kam der Moment und Vinz Verworn durfte sein Comeback feiern.

Unglaublich bitter wieviel Pech er bislang mit Verletzungen hatte..

Umso größer wohl die Freude endlich am Start zu sein - und wie..der spielte da zwei, drei Sahnebälle.

Pata stellte es akut die Brusthaare auf.

Pep lud dann mal durch und den 120 km/h Ball konnte der Keeper nicht festhalten - aus dem Nachschuss konnten wir jedoch nichts machen.

So blieb es am Ende beim 2:0 Auswärtssieg, der gut und gerne noch höher hätte ausfallen können.

Seit Wochen ständig das gleiche Gelaber: Ja gut gespielt aber nix geholt.

Alles vergessen, alles egal..dieses mal war es: Gut gespielt und völlig verdient gewonnen.

Nun Mund abputzen, heute im Training gut arbeiten um am Donnerstag zuhause gegen die SG Weihmichl/Neuhausen nochmals zu punkten.

Leider eben Edi nicht mehr vor Ort, aber dafür ist Lukas wieder am Start und bald darf auch Jonas Zwerschina wieder auf den Platz.

Zum Heimspiel wird gegrillt.

Probierts das Fleisch aus, ist sicherlich lecker.

Außerdem trinkts a Halbe..macht euch entspannter und entkrampft die Glieder.

Pfiad eich!