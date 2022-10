Verdienter Auswärtspunkt am Sonntag bei GW Lehrte – 1:1

Auch Spielerisch waren wir überlegen und konnten uns in der ersten Halbzeit doch stetig steigern und hatten die klareren Chancen. Wir versuchten immer weiter unseren Vorteil in Tore umzumünzen und unsere Qualität auf den Platz zu bringen, scheiterten aber teilweise am Keeper des Gastgebers, oder auch an der mangelnden Chancenverwertung und Kaltschnäuzigkeit in den eigenen Reihen. Teils 100%tige Chancen wurden liegengelassen, und so verpassten wir eine inzwischen sicherlich verdiente Führung. Unser Team hatte im ersten Durchgang doch ein deutliches Chancenplus und mehr Spielanteile als der Gastgeber. Es gab auf beiden Seiten Chancen, die aber nicht genutzt wurden und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

In der Halbzeit vollzog unser Trainer Uwe Reinelt den ersten Wechsel, für Daniel Bols kam The Phi Nguyen (46. Min). Phi sollte seine Schnelligkeit auf dem Flügel ausspielen, und die Hintermannschaft von Lehrte beschäftigen. Auch der Gastgeber wechselte erstmalig zu Beginn der zweiten Halbzeit. In Durchgang zwei spielten wir nicht nur gegen 11 Lehrter, sondern auch gegen die immer tieferstehende Sonne. Auch die Spielanteile verschoben sich leicht zu Gunsten von Lehrte. Die erste Großchance von Lehrte wurde durch eine sensationelle Parade von „Bolsi“, kurz nach der Halbzeit vereitelt, und verhinderte die Führung des Gastgebers. Das Spiel beider Mannschaften verlief ansonsten ähnlich wie in der ersten Halbzeit – Lehrte versuchte es mit Standards und langen Bällen, es fehlten einfach die spielerischen Mittel. Trotz Anmahnung vom Trainer, Chancen aus torgefährlichen Positionen zu vermeiden und vom 16er fernzuhalten, war Lehrte immer wieder gefährlich. Doppelwechsel bei der Eintracht, für Steffen Vahlhaus und Arthur Sommer, kamen Jan Robben und Dominik Maier (66. Min). Eine gute Aktion von Jan Schepers in der 68. Minute, der sich auf dem Flügel durchsetzen konnte und eine passgenaue Flanke auf Matthis Müller schlug. Über dessen Hinterkopf wurde der Ball unhaltbar und so hatte der Keeper keine Abwehrmöglichkeit den Ball zu erreichen - 0:1 – die hochverdiente Führung. Es gab durchaus Möglichkeiten im Anschluss, das Ergebnis höher zu gestalten, jedoch haben wir bei dem einen oder anderen guten Möglichkeit die falsche Entscheidung getroffen. In der Schlussphase wurde es doch ein bisschen hektisch. Es gab allein in der Schlussviertelstunde insgesamt 5 gelbe Karten auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit, war das Glück dann auf der Seite des Gastgebers. Eine Flanke rutschte beim Abwehrversuch Kevin über den Scheitel, machte die Situation somit dann richtig scharf und der von der Sonne geblendete „Bolsi“, reagierte wieder gut, allerdings landete der Ball vor den Füßen des Gästestürmers, der nur noch abzustauben brauchte – 1:1 (90.+2 Min). So erzielte GW Lehrte den doch mehr als glücklichen Ausgleich, zumal auch ein Foul im 16er während der regulären Spielzeit nach außerhalb gelegt wurde. Sehr ärgerlich für uns, denn zwei Punkte mehr wären verdient und auch drin gewesen. So aber konnten wir unsere Serie ausbauen und haben nun 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Eine respektable Ausbeute, die wir am Freitagabend mit drei weiteren Punkten ausbauen wollen.

Zu Gast ist am Freitag, 14.10.2022 Concordia Schöninghsdorf, Anpfiff 19:30 Uhr an der Hanfeldstraße. Wir freuen uns auf Euren Besuch und Unterstützung. Bleibt gesund.