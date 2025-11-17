verdienter Auswärtserfolg in Lauingen

Die Zebras holten auswärts einen wichtigen 2:1-Erfolg in einer umkämpften Partie gegen Lauingen. Der erste Abschluss der Gäste kam von Chwolka, welcher das Tor aber doch ein gutes Stück verfehlte. Kurz darauf zwang Abele den Lauinger Keeper mit einem starken Freistoß zu einer schönen Parade – der Ball wurde sehenswert aus dem Winkel geholt. In der 21. Minute dann die Führung: Nach einer Ecke von rechts wurde der Ball zunächst herausgeköpft, doch Munk fasste sich ein Herz. Sein direkter Abschluss wurde unhaltbar abgefälscht und senkte sich als Bogenlampe hinter dem Torwart ins Netz – 0:1. Insgesamt hatte die SG mehr Ballbesitz, ohne daraus viele klare Chancen zu kreieren.

Lauingen kam kurz vor der Pause gefährlich auf: Erst parierte Tausch den ersten Abschluss stark, dann jedoch der Ausgleich in der 37. Minute. Nach einem Fehler im Spielaufbau liefen die Hausherren zu zweit auf Tausch zu, Rettinger musste den Querpass nur noch einschieben. Die SG antwortete jedoch prompt. Eine starke Freistoßflanke von Abele aus dem Halbfeld fand Wagner, der sich im Strafraum hochschraubte und zum 1:2 einköpfte (45.). Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel drückte die SG auf das dritte Tor: Wagner schickte Zdero mit einem feinen Steckball, doch dieser verfehlte aus spitzem Winkel das lange Eck. In der 75. Minute dann die größte Chance auf das 1:3: nach einer Flanke von Kemming, ließ Zdero im Strafraum noch einen Mann aussteigen – sein Abschluss prallte an den Pfosten. Die SG brachte die Führung über die Zeit und feierte damit einen glanzlosen 2:1 Auswärtssieg.

Autor:PH